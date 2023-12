Deel dit: Share App Mail Tweet

Krankzinnige occasion: BMW E36 Cabrio sterker dan 911 Turbo S

Dit is ongetwijfeld de extreemste occasion die je vandaag gaat zien. De BMW E36 heeft niet alleen een enorme achterspoiler, maar ook een gigantische turbo. Daarmee is de 325i Cabrio sterker dan een moderne Porsche 911 Turbo S.

Voordat we over het vermogen gaan babbelen, moeten we even de olifant in de kamer bespreken: het uiterlijk. Het zal niet ieders ding zijn, zo erkent ook de verkoper, maar de tunerauto is volgens hem wel zeer netjes gebouwd.

Extreme BMW E36-occasion

Er is weinig origineels meer aan de oude 3-serie. Het is nu een ware nekkendraaier met koolstofvezel (deur)panelen, een rolkooi (met NOS-fles), een enorme diffuser, een nog grotere achtervleugel en 18-inch OZ Futura-wielen.

Eventuele twijfels over of de BMW-occasion straatlegaal is, worden gauw weggenomen door de luchthappers die de koplampen vervangen en de uitlaat die uit de motorkap steekt. Onder die kap is het nodige gebeurd om de extreme looks te rechtvaardigen.

E36 3-serie sterker dan Porsche 911 Turbo S

De M50B25-motor is een onder tuners geliefde 2,5-liter zes-in-lijn en deze krachtpatser laat zien waarom. Er is een joekel van een turbo op gemonteerd, waarmee het vermogen is opgeschroefd tot 658 pk en 713 Nm koppel. Ter vergelijking: de huidige Porsche 911 Turbo S moet het doen met 8 pk minder (maar wel iets meer koppel).

Kosten noch moeite zijn hiervoor gespaard, zo blijkt als we de waslijst aan modificaties doorspitten. Het is te veel om allemaal op te noemen, maar hier enkele highlights van de occasion: ITB’s van een S50B30 (M3-motor), 680cc-injectoren, een Mishimoto-radiateur en de versnellingsbak van een M3 en gesmede zuigers. Daarnaast vind je onder de auto ondermeer luchtveren van BC Racing en een M3 sperdifferentieel.

Prijs van de bizarre BMW 325i Cabrio-occasion

Dit alles is uiteraard niet goedkoop. Het motorblok alleen heeft al een kostenplaatje van zo’n 25.000 euro, stelt de verkoper van de occasion in de advertentie. Al met al komen de kosten volgens de aanbieder uit op 60.000 euro.

Elke autoknutselaar weet dat je het geld dat je in een project investeert, zelden terugziet. De verkopende partij vraagt dan ook ‘slechts’ 34.995 euro voor deze BMW-occasion. Dat is nog altijd niet niks, zeker als je je bedenkt dat je voor minder geld een Audi met 720 pk en vier extra cilinders hebt of deze Volvo 940 met 2JZ.