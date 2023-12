Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruzie met de buren? Dan is deze Hummer de ideale auto voor jou

Hoe hoog burenruzies kunnen oplopen, weet ik niet, maar met deze Hummer H1 ben je in ieder geval op het ergste voorbereid. Hij is volledig gepantserd en kan mensen onder stroom zetten.

We zullen de geschiedenis van de Hummer nog heel even kort uitleggen. Hij werd begin jaren tachtig door AM General ontwikkeld voor het Amerikaanse leger, dat een vervanger zocht voor de Jeep.

Officiële naam Hummer

De officiële naam van de Hummer is High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, oftewel HMMWV, oftewel Humvee. Hij werd begin jaren negentig bekend bij het grote publiek door de Golfoorlog.

Arnold Schwarzenegger

De burgerversie ervan hebben we deels te danken aan Arnold Schwarzenegger, die tijdens het filmen van Kindergarten Cop een legerkonvooi langs zag komen en hebberig werd van de HMMWV.

Bijna 12.000 exemplaren

De Hummer – die later Hummer H1 zou gaan heten – ging in 1992 in productie. In 2006 werd hij weer van de markt gehaald. AM General en General Motors bouwden in die tijd bijna 12.000 exemplaren.

Duramax Diesel-V8

Deze Hummer H1 Wagon is een van de allerlaatste en is uitgerust met een 6,6-liter Duramax Diesel-V8 met 300 pk en 705 Nm. Verwacht geen vlotte sprints, want het gevaarte weegt maar liefst 3680 kilo.

Deurhendels onder stroom

Wat de vorige eigenaar voor iemand was, vermeldt veilinghuis RM Sotheby’s niet, ook al zijn we daar buitengewoon benieuwd naar. Want wie laat zijn H1 nou volledig bepantseren.

De carrosserie is kogelwerend, met zelfs een lichte bepantsering in de motorruimte. De ruiten zijn meer dan 5 centimeter dik en om aanvallers af te schrikken kunnen de deurhendels onder stroom worden gezet.

Hummer geveild in januari

De Hummer H1 Wagon wordt op 24 januari geveild bij RM Sotheby’s in Arizona en gaat naar schatting tussen de 225.000 en 300.000 dollar opleveren. Dat is tussen de 200.000 en 275.000 euro.