Met de Hummer EV Earthcruiser kun je volledig elektrisch wildkamperen

De GMC Hummer EV Earthcruiser is in Nederland totaal zinloos. Ten eerste mag je in ons land niet wildkamperen en ten tweede is de elektrische pick-up zo zwaar dat je hem niet met een autorijbewijs mag rijden. Maar gaaf is-ie zeker…

De Earthcruiser is een GMC Hummer EV met een camperdeel van koolstofvezel er bovenop. Het verhoogbare dak is met drie lagen geïsoleerd, zodat je ook in de winter comfortabel de wildernis in kan.

Earthcruiser voor zeven dagen ‘off the grid’

Opmerkelijk is dat de Earthcruiser 605 Watt aan zonnepanelen aan boord heeft, die gekoppeld zijn aan een 6 kWh-batterij. Volgens de fabrikant is dat genoeg voor zeven dag ‘off the grid’ leven met een werkende koelkast en vriezer.

Het interieur van de elektrische camper is verrassend luxe, met een tweepersoonsbed, douche, toilet, stopcontacten, veel opbergruimte en een 7,0-inch touchscreen om de diverse functies van het voertuig aan te sturen.

Met een watertank van maar liefst 51 liter

Verder is de Hummer EV Earthcruiser uitgerust met een watertank van 51 liter en een afvalwatertank van 26 liter. Standaard is een geïntegreerde 12-Volt waterkoker. Het interieur wordt verlicht met dimbare ledjes.

De nieuwe camperopbouw voor de GMC Hummer EV past bij de huidige overlandingtrend, die in de Verenigde Staten vast populairder is dan hier, aangezien er daar meer leeg terrein is om te verkennen. De Earthcruiser komt volgend jaar op de markt.