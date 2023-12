Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Mercedes EQE

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Mercedes EQE.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoever je echt met een EV komt.

De Mercedes EQE

De Mercedes-Benz EQE draait alweer een kleine twee jaar mee. Als EQE 350 Luxury Line heeft de Mercedes-Benz 292 pk en 565 Nm te vergeven aan de achterwielen, terwijl de accu 89 kWh groot is. Daarmee moet de 83.238 euro kostende EQE 607 kilometer halen. Aan de snellader piekt hij volgens zijn makers met 170 kW.

De daadwerkelijke actieradius

De normronde wist de Mercedes EQE op een frisse herfstdag met nat wegdek te volbrengen met 18,2 kWh voor 100 kilometer, terwijl er met 17,0 kWh wordt geschermd. In de praktijk haalt hij 489 kilometer in deze ongunstige omstandigheden en dat is een mooie score.

De Mercedes EQE laat van 10 naar 80 procent in 32 minuten, een minuut langer dan opgegeven. Op het moment van meter was het druk bij het laadstation. Dat is vermoedelijk ook de reden dat niet de maximale laadsnelheid is gehaald.

Verbruik en Laadsnelheid Mercedes WLTP-verbruik gemiddeld 17,0 kWh/100 km Gemeten verbruik 18,2 kWh/100 km Actieradius WLTP/Gemeten 607 km/489 km Max. gemeten laadsnelheid 164,9 kW Laadtijd 10-80%/Gemeten 31 min./32 min.

De Mercedes EQE liet een vlakkere curve zien door te starten met 164,9 kW om vervolgens met bijna 150 kW door te trekken tot 50% acculading. Daarna bouwde hij dat geleidelijk af om bij 80% nog met 100 kW te laden.

Let wel, het daadwerkelijke verbruik inclusief laadverliezen kan meer dan 10 procent hoger liggen dan wat er op de boordcomputer te zien is. De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit die nodig is om de WLTP-actieradius te bereiken, is dus groter dan wat er feitelijk in de accu past.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je deze dubbeltest en andere met alle meetgegevens volledig lezen neem dan een abonnement. Je hebt al een Premium-abonnement vanaf 0,92 cent per week.