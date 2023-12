Deel dit: Share App Mail Tweet

Verkoopcijfers 2023 – Dit merk verkocht in Nederland 13.000 procent meer auto’s

Bovag blij. RAI Verening blij. Want in november zijn er iets meer auto’s verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar. Er is echter één merk dat het wel héél erg goed doet in de verkoopcijfers.

Wacht, dat moeten we nuanceren. Want dat Aiways in de eerste elf maanden van 2023 13.000 procent meer auto’s heeft verkocht, zegt natuurlijk niks. Ze kwamen van 1 auto vorig jaar en zitten nu op 131.

Verkoopcijfers Aiways

Overigens laat Aiways in Nederland een vreemde verkoopcurve zien. In 2020 verkocht het Chinese merk nog 428 auto’s (vooral door de lage bijtelling) en in 2021 en 2022 nog maar 11 en 1.

Lotus groeit ook flink

Lotus komt ook van (bijna) niks en gaat er maar liefst 8500 procent op vooruit: 85 auto’s nu, eentje in 2022. Een toename die vrijwel geheel op het conto van de elektrische Lotus Eletre komt.

Algehele verkoopcijfers

Afijn, laten we naar de echte toppers kijken. Want zoals altijd de laatste tijd voert Kia de ranglijst aan. Afgelopen maand registreerde het merk 2736 auto’s en scoort daarmee een marktaandeel van bijna tien procent!

De merkentop vijf wordt afgemaakt door Volkswagen (2603 auto’s), Skoda (2145), Tesla (2112) en Toyota (1855). In totaal zijn er in november 28.256 auto’s geregistreerd (dat zijn dus eigenlijk geen verkoopcijfers), een toename van 1,8 procent.

Tesla dominant in EV-segment

Opmerkelijk is de dominantie van Tesla in het EV-klassement. De Model Y en Model 3 staan op plek één en twee, met een gecombineerd marktaandeel van 21,3 procent.

Na de Tesla Model Y (1323 registraties) en Model 3 (718) volgen op afstand de Volvo XC40 (556), MG 4 (420) en Skoda Enyaq (407).

Ook de algehele modellentop wordt aangevoerd door de Model Y, met op plaats twee de Kia Picanto (929 auto’s) en op plek vier en vijf de Volvo XC40 (658, EV plus hybride) en Volkswagen Polo (641).