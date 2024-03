Deel dit: Share App Mail Tweet

Covermodel: Renault 25 – Met goedkeuring van de Franse president

Al in 1977 worden bij Renault de eerste lijnen op papier gezet voor de opvolger van de grote 20 en 30, die dan pas twee jaar op de markt is. Het zal de Renault 25 worden.

In die periode staat Robert Opron op de loonlijst bij de ontwerpafdeling. U kent hem vast als geestelijk vader van een aantal flamboyante Citroëns.

Renault 25, geen Renault 40

Onder zijn leiding moet de nieuwe grote Renault wat meer joie de vivre gaan uitstralen. Het getal 40 wordt gesuggereerd als naam, maar het wordt Renault 25, wat mooi tussen 20 en 30 in valt.

Hatchback of sedan?

Er is veel discussie of het net als zijn voorgangers een hatchback moet worden of toch een traditionele sedan. Uiteindelijk zorgt een grote panoramische achterruit voor een slim compromis.

Dit geeft een ‘sedan-achtig’ voorkomen, een tegemoetkoming aan de conservatieve clientèle, maar met behoud van de praktische vijfde deur.

Meest gestroomlijnde auto

Aerodynamica is hét toverwoord in die tijd en ook de 25 ontkomt niet aan uitgebreide windtunneltests. Met succes, want de basisuitvoering (op smalle banden) stoot met een cw-waarde van 0,28 de Audi 100 van de troon als meest gestroomlijnde auto op de markt.

Voortaan met brandstofinjectie

Onder de gladde koets zijn de wijzigingen minder drastisch. De basisopzet met voorwielaandrijving en in lengterichting geplaatste vier- en zescilinders blijft behouden.

De 2.2 is voortaan verkrijgbaar met brandstofinjectie, een V6-turbo en een turbodiesel maken de familie compleet.

Een paar slimme aanpassingen aan de wielophanging zorgen voor een minder deinerig weggedrag dan voorheen, zonder dat wordt ingeleverd op comfort.

Franse president

De Franse president Mitterrand laat zich graag chauffeuren in een 25 Limousine; dan moet het wel goed zijn. Deze is door koetswerkbouwer Heuliez van 23 cm extra wielbasis voorzien en ook voor gewone stervelingen te koop.

Marcello Gandini

Marcello Gandini tekent voor het interieur met een opvallend afdak boven de klokken.

Stuurbekrachtiging, airco, audio met stuurbediening en een sprekende computer, je kunt het zo gek niet bedenken of het is te bestellen.

Facelift in 1988

Opvallend is de keuze in uiterlijk vertoon: al naar gelang het uitrustingsniveau worden er verschillende koplampen, grilles, bumpers en flankbekleding gebruikt.

In 1988 ondergaat de 25 een facelift waarbij het lijkt alsof alleen koplampen en achterlichten zijn gewijzigd, hoewel het grootste deel van het plaatwerk is vernieuwd.

Verkoopsucces Renault 25

In totaal worden er een kleine 800.000 stuks van de 25 verkocht. Niet slecht, maar Renault had vast gehoopt op meer, want van de 20/30 is een vergelijkbaar aantal afgezet.

Helaas voor Renault slinkt de animo voor grote Franse auto’s steeds verder. Opvolger Safrane komt niet verder dan 300.000 exemplaren.

Aanbod Renault 25

Het aanbod in Nederland is mager en bestaat voornamelijk uit enkele donor-Limousines rond de

3 mille, een mooie V6 phase 2 voor 9.000 euro en een nauwelijks ingereden 2.0 GTS phase 1 met 35.000 km voor 23 mille…

Voor 3.000 euro minder vinden we in Frankrijk een officiële overheids-Limousine (inclusief vlaggetjes), waar de president misschien wel in is rondgereden.

Onder de 15 mille is er genoeg keus, vooral in Frankrijk en voor elk wat wils.

Let goed op roest en zorg ervoor dat er geen modelspecifieke aankleding ontbreekt, want die kan lastig te vinden zijn. Automaten en elektronica zijn storinggevoelig.