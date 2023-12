Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Renault Vel Satis al vanaf het begin gedoemd was | Sjoerds Weetjes 377

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Met de Renault Vel Satis ondernam het Franse merk twintig jaar geleden een hernieuwde poging om door te dringen tot het executive-segment. Maar bij zijn introductie waren de tekenen al slecht.

Het was met de 20/30-serie dat Renault terugkeerde in het hogere klasse van de automarkt. In het zogeheten E-segment opereerden onder andere BMW en Mercedes, alsmede volumebouwers Volkswagen, Citroën en Ford.

Voorgangers Renault Vel Satis

Renault wist een solide positie te veroveren en bracht een opvolger uit. Na de 25 verscheen er wederom een vijfdeurs limousine met de 25-aanduiding, om te worden afgelost door de gladgestreken Safrane.

Met laatstgenoemde model dreigde de Franse autobouwer de concurrentie te volgen. Het zou het E-segment wegens gebrek aan succes moeten verlaten. Ford had al afscheid van de Scorpio genomen en de Maxima en Omega van respectievelijk Nissan en Opel verdwenen eveneens van het toneel.

Topman Louis Schweitzer

Renault gaf zichzelf nog één kans. Althans, dat gaf de toenmalige topman van de Franse autobouwer aan, Louis Schweitzer. Hij zou er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat de Vel Satis een relatief succes zou worden.

Hij bemoeide zich met het project. Hij zou zijn goedkeuring voor de commerciële verkoopstart geven. Maar hij toonde ook aan dat de Vel Satis al op voorhand niet de richting op ging die de fabrikant wenste.

Hoe dat zit, dat legt Sjoerd van Bilsen je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes uit. Hij duikt in het ontstaan van de Vel Satis, vertelt je bijzondere anekdotes en verklapt de geheime opvolger van de Vel Satis.

Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke week belicht redacteur Sjoerd van Bilsen een specifiek onderwerp. De ene keer duikt hij in de historie van een merk of type, de andere keer verklaart hij het design van een model, onthult hij hoe een prototype wordt opgebouwd of waar een naam van een auto vandaan komt. Elke vrijdag een nieuwe aflevering.