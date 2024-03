Deel dit: Share App Mail Tweet

Zien: BMW M3 drift ruim kilometer lang op Nederlandse snelweg

Al scrollend op Instagram stuitten wij op een reel waar we vreemd van opkijken. In de video zien we een BMW M3 ruim anderhalve kilometer driften op de Nederlandse snelweg.

De video is een week geleden geplaatst op het socialmediaplatform door de wegpiraat zelf. Hij rijdt – of beter gezegd glijdt – in een E92 M3. De uploader, die zich op Instagram snaexl noemt, lijkt op basis van zijn profielbeschrijving mogelijk pas 21 jaar oud te zijn.

Bij de video schrijft de drifter het volgende: “Dit moet een van de langste street drifts zijn op deze app.” Hij claimt zelf dat de gehele glijpartij op de Nederlandse snelweg maar liefst 1,15 kilometer aanhield.



Uit de beelden is op te maken dat het om knooppunt Ewijk gaat, waar je vanaf de A50 de A73 opdraait. Dit is in de buurt van de Duitse grens. Hoewel het kenteken onherkenbaar gemaakt is, gaat het hoogstwaarschijnlijk ook om een Duitse auto.

M2 als filmauto en onboardbeelden

Om de stunt te filmen rijdt er iemand in een M2 achter de BMW M3 aan. “Mijn lak is beschadigd nadat hij de zijkant van de weg raakte”, reageert hij grappend onder de video. In een andere reel zien we de onboard-beelden van de desbetreffende drift op de Nederlandse snelweg.



De meningen over de actie zijn verdeeld. Zo reageert iemand: “Geloof me, als je zo ver kunt driften, dan ken je je auto door en door.” Een ander zegt juist: “Laten we zijn rijbewijs innemen.” Hoewel het nat is, zien we (behalve zijn compagnon in de M2) geen ander verkeer in de video. Dat neemt niet weg dat deze hogesnelheidsdrift van deze BMW M3 een gevaarlijke actie is. Op een natte snelweg kun je beter geen ongein uithalen, zo bewees deze Honda S2000 eerder.

Artikel 5

Alleen al op basis van Artikel 5 uit de Wegenverkeerswet zal oom agent maar wat graag een woordje met de BMW M3-rijder spreken over zijn gedrag op de Nederlandse snelweg. Artikel 5 luidt immers als volgt: “Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”