Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Ineos zijn nieuwe, elektrische SUV beter anders kan noemen

De Ineos Grenadier is gaaf, maar niet ideaal voor Nederland, waar hij flinkt wordt bestraft voor zijn hoge CO2-uitstoot. Wat dat betreft heeft de Ineos Fusilier een betere kans van slagen.

De naam van het nieuwe model is opmerkelijk. Een fuselier is een infanteriesoldaat (in het Nederlandse leger bestaat sinds begin 1941 het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene).

Klinkt als fusilleren

Maar wij moeten ook meteen denken aan het begrip ‘fusilleren’, waarmee wordt bedoeld dat iemand door een vuurpeloton wordt doodgeschoten. Maar ach, in Engeland kennen ze dat woord niet.

Ineos Fusilier compacter

Terug naar de auto zelf. De Ineos Fusilier is minder groot dan de Grenadier, die 5,4 meter lang is en 2,0 meter breed en hoog. Ineos geeft nog geen precieze maten vrij.

Sowieso is er weinig bekend over de Fusilier. Hij is elektrisch, maar er komt ook een variant met range extender. Die heeft een kleine brandstofmotor voorin, die de batterij onderweg oplaadt.

Ineos Fusilier in de herfst

Ineos komt pas in de herfst met meer details. Op dat moment staat de Fusilier ook bij de dealer (bij ons is dat Hedin Automotive in Houten). Over de vanafprijs van de Fusilier is eveneens niks bekend.

Prijs Ineos Grenadier

De Ineos Grenadier is er vanaf 66.557 euro op grijs kenteken. Voor de pick-upvariant, de Quartermaster, vraagt de importeur 73.354 euro.

Particulieren moeten een goedgevulde portemonnee hebben, want op ‘geel kenteken’ kost-ie 180.000 euro of meer.

Oorsprong Ineos Fusilier

Ineos is van oorsprong een Brits chemieconcern. Jim Ratcliffe, oprichter en topman, is een groot Defender-fan en was teleurgesteld toen Land Rover het model in 2020 uit productie nam.

Ratcliffe heeft geprobeerd om de productielijn van de Defender te kopen, maar daar stak Land Rover een stokje voor. Toen is-ie maar zijn eigen offroader gaan ontwikkelen, de Grenadier.

De auto is genoemd naar een Londense pub, waarin het idee ervoor ontstond. Land Rover klaagde Ineos aan omdat de Grenadier te veel op de Defender zou lijken. De rechter vond van niet.