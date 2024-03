Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jij je elektrische auto niet ‘s avonds mag opladen

Van ons mag het, maar beheerder Stedin heeft liever niet dat je je elektrische auto ‘s avonds oplaadt. De organisatie wil openbare laadpalen tussen 16 uur en 21 uur uitzetten.

Handig (niet!), want dat zijn nou net de uren waarin de meeste elektrische auto’s aan de laadpaal staan. En daarom komt Stedin ook met die uitspraak. Het is ‘s avonds te druk op het elektriciteitsnetwerk.

Elektrische auto opladen

De netbeheerder roept daarom exploitanten op om de laadpalen voor elektrische auto’s tussen vier uur ‘s middags en negen uur ‘s avonds uit te zetten, vooral in de gebieden rondom grote steden.

Volgens de organisatie moet het overvolle netwerk in die uren worden ontlast. Niet alleen staan EV’s dan massaal te laden, ook zijn mensen thuis en hebben ze daar allerlei apparaten aan.

Investeren in netwerk

“Tot 2030 investeren we zeker 8 miljard euro in het elektriciteitsnetwerk”, zegt de topman van Stedin in een verklaring, “maar daarmee komen we er niet. In de avondpiek barst het net uit zijn voegen.”

Elektrische auto smart charging

Om elektrische auto’s te kunnen blijven opladen, zal Nederland over moeten gaan op smart charging, wat betekent dat het laden veel meer wordt uitgesmeerd over de dag en de nacht.

“Het opladen van een elektrische auto rond etenstijd is niet altijd nodig. Dat kan ook op andere momenten, bijvoorbeeld als er veel zonnestroom voorhanden is, of als het ‘s nachts rustiger is op het netwerk.”

Oplaad-netwerk uitbreiden

Stedin verwacht dat in de komende jaren zo’n 20 procent van alle capaciteit opgaat aan laadpalen. Voor iedere paal die ‘s avonds wordt uitgezet, kan één nieuwe woning op het net worden aangesloten.

In de meeste wijken in Nederland stamt het netwerk nog uit de tijd dat huizen werden verwarmd met gas. Door de introductie van inductiekoken en (hybride) warmtepompen komt er veel druk op te staan.

Stedin heeft berekend dat er 105.000 kilometer aan kabel moet worden bijgelegd, waarvoor zo’n 54.000 extra transformatorhuisjes nodig zijn. Eén op de drie straten moet daarvoor op de schop.