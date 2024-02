Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost het om de accu van je elektrische auto vol te laden

Tanken is duur, maar ook elektriciteit is momenteel niet goedkoop. Hoe duur is het eigenlijk om de accu van je elektrische auto volledig op te laden? In dit artikel duikt Autovisie in de prijzen.

Doorgaans is snelladen duurder dan thuisladen. Echter, soms zijn er uitzonderingen. Augustus 2022 was het even goedkoper om bij Fastned te laden dan thuis. De prijs voor een kWh was thuis 0,77 euro. Bij Fastned betaalde je op dat moment 0,68 euro per kWh.

Dit kost het om een elektrische auto aan de snellader te laden

Maar wat kost het om de accu van een elektrische auto op te laden aan de snellader? In dit voorbeeld rekenen we met de gemiddelde prijs die je per kWh thuis betaalt en de prijs bij Fastned, een van de grootste aanbieders van laadpalen. Als auto nemen we een Tesla Model S met een 100 kWh-accupakket. Het accupakket is helemaal leeg.

Dan ben je bij Fastned zo’n 69 euro kwijt voor een volle accu van je elektrische auto. Je betaalt 0.69 euro per kWh. Bij sommige leveranciers kan je abonnementen nemen met korting, deze zijn niet in de berekening meegenomen.

Dit kost het om de accu van je EV thuis te laden

Ga je jouw elektriche auto thuis opladen, dan ben je momenteel zo’n 0,36 euro kwijt per kWh. Een volle accu kost je dan 36 euro. Dat is dus bijna de helft goedkoper! Daarentegen moet je thuis langer wachten voordat je accu is opgeladen. Je laadt thuis met maximaal 11 kW. De Fastned-palen gaan tot wel 350 kW.