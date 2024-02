Deel dit: Share App Mail Tweet

Red Bull zwijgt over maatregelen tegen Formule 1-teambaas Horner

Red Bull-teambaas Christian Horner is urenlang ondervraagd over mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Energiedrankproducent en hoofdsponsor van het Formule 1-team Red Bull had een onderzoek aangekondigd, nadat aantijgingen via De Telegraaf en website F1 Insider naar buiten waren gebracht. Horner, grote man achter het team van Max Verstappen, sprak vrijdag op een geheime locatie met een advocaat van Red Bull. Volgens Britse media is er nog geen besluit genomen over zijn toekomst.

De 50-jarige Horner, die al sinds 2005 de teambaas is van Red Bull Racing, zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting één bepaald teamlid. Daarop is een onderzoek ingesteld. Red Bull doet daar tot dusverre geen mededelingen over. Noch het Britse persbureau PA noch de BBC denkt dat er al duidelijkheid is over wat er met Horner gaat gebeuren. Dat zou nog enkele weken kunnen duren. Donderdag wordt de nieuwe wagen voor het komende seizoen gepresenteerd.

ANP