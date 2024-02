Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion: deze ruime stationwagen koop je voor minder dan 10.000 euro

Je budget is overzichtelijk, maar je hebt wel wensen als het om ruimte en comfort gaat. Tegenstrijdig? Nee hoor, je moet alleen tegen de trend in durven gaan. Grote middenklassers zijn ‘uit de mode’, juist daarom is daar heel veel voor deze occasions te zeggen.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een ruime en leuke tweedehands auto voor maximaal 10.000 euro. Vandaag lichten we de derde occasion uit. Vind je de Skoda Octavia niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en donderdag.

Skoda Octavia (2013 – 2017)

Deze Skoda is verstandige no-nonsense, maar hij biedt wel details waaraan geen andere fabrikant denkt. De ijskrabber in de tankklep is een goed voorbeeld, maar ook een smartphone-houder die in de bekerhouder past. De Octavia biedt ook heel veel ‘auto voor z’n geld’, met name als het om ruimte gaat.

Vier volwassenen passen prima in de occsion en de bagageruimte meet liefst 590 liter. Het líjkt trouwens een sedan, maar het is een hatchback. De 1,2 TSI-motor met 77 kW/105 pk is sterk genoeg en rijdt 1 op 16. Op de weg is de Octavia niet spannend, maar voldoende comfortabel. Bij een autobedrijf in Numansdorp staat een keurige donkerblauwe 1.2 TSI ‘Elegance Business’ (2014, 133.000 km) voor 9.950 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Een turbomotor die ineens geen vermogen meer heeft, is te herleiden tot een losgeschoten vacuümslangetje. Kleinigheidje! Een 1.2 TSI die ineens op drie cilinders loopt, heeft een doorgeslagen bougiekabel. Dat is snel op te lossen: isoleren, of een nieuwe kabel.

De wastegate van de turbo van de 1.2 TSI kan ook vastzitten, dan is ineens het vermogen weg. De 1.2 kàn natuurlijk oververhit raken, maar het kan ook zijn dat hij ‘doet alsof’. In dat geval is de temperatuursensor kapot, of losgeschoten.