Wegenbelasting 2025 en 2026: dit betaal je voor een plug-in hybride

Over de wegenbelasting op elektrische auto’s van 2025 en 2026 hebben we al veel geschreven. Echter, ook voor hybrides gaat het belastingklimaat veranderen.

Meer betalen voor een plug-in hybride

Vooralsnog is er veel onduidelijk omtrent de regelgeving wegenbelasting op elektrische auto’s en plug-in hybrides. Als het overheidsbeleid niet verandert gaan eigenaren van een EV of hybride veel meer betalen.

Eerdere schreven we al over hoeveel je voor een elektrische auto gaat betalen in 2026. Bij hybrides is het verschil minder groot.

Wegenbelasting 2025

Als je nu een plug-in hybride rijdt met een uitstoot van minder dan 50 gram CO2 per kilometer, dan krijg je 50 procent korting op de wegenbelasting. Dit geldt tot en met 2024.

Vanaf januari 2025 wordt dit kortingspercentage verlaagd naar 25 procent. Je betaalt dus 75 procent van het tarief aan wegenbelasting.

Wegenbelasting 2026

Vanaf 2026 moet je net als bij elektrische auto’s de volle pond betalen voor je hybride. De korting voor plug-in hybrides op de wegenbelasting bedraagt dan 0 procent. Dit betekent dat je meer betaalt voor een BMW 330e dan een 330i. De plug-in hybride weegt met 1.745 kilogram 240 kilogram meer dan de benzine-330. Voor de BMW zonder stekker betaal je 868 euro per jaar aan wegenbelasting betalen voor in de gemeente Noord-Holland. Voor de plug-in betaal je per 2026 (als de prijzen gelijk blijven) dan 1.052 euro per jaar.

Plug-in hybride stoot meer uit dan op papier

Hoewel plug-in hybrides minder uitstoten dan auto’s met enkel een brandstofmotor, helemaal als je veel stekkert, behalen de auto’s veelal niet de opgegeven CO2-cijfers.

Uit eerder onderzoek bleek dat een BMW 330 per kilometer niet de opgegeven 36 gram CO2 uitstoot, maar meer dan drie keer zoveel. Ook de Renault Megane plug-in hybride zou in praktijk 70 procent meer uitstoten dan de fabriek opgeeft.