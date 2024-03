Deel dit: Share App Mail Tweet

Japanner Iwasa in auto Ricciardo bij eerste training Suzuka

Formule 1-team RB laat volgende week de Japanse coureur Ayumu Iwasa rijden in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Japan. Hij stapt in de auto van de Australiër Daniel Ricciardo. Het betekent dat het thuispubliek twee Japanners ziet in de eerste sessie op het circuit van Suzuka. Yuki Tsunoda is de coureur in de andere auto van RB, het zusterteam van Red Bull.

De Formule 1-teams zijn verplicht om twee keer in het seizoen een coureur uit de opleiding in te zetten in een eerste vrije training. Iwasa is afkomstig uit de talentenpool van Red Bull. De 22-jarige Iwasa mocht vorig jaar al zijn eerste rondjes in de Formule 1 rijden tijdens testraces in Abu Dhabi, toen het team nog onder de naam AlphaTauri actief was.

ANP