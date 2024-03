Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Golf of Mercedes? Dit zijn de populairste occasions van 65-plussers

De Volkswagen Golf is al tijden de populairste occasion van Nederland. Ook andere Duitse merken zijn altijd erg in trek. Maar kiezen 65-plussers ook voor die modellen?

Autoverkoopsite Gaspedaal.nl deed onderzoek naar de populairste tweedehands auto’s onder mensen met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Let wel, het onderzoek laat enkel de zoekopdrachten zien, niet of de auto’s ook daadwerkelijk worden aangekocht.

De populairste occasions onder 65-plussers

Ook onder 65-plussers is de Volkswagen Golf de populairste occasion. In 2023 werd er 163.941 keer op het model gezocht door de leeftijdsgroep.

Op de tweede plek staat de Ford Focus met 138.645 zoekopdrachten. Dat model staat op plek 5 als we kijken naar alle zoekopdrachten. Op plek drie van de populairste occasions onder 65-plussers staat de Volkswagen Polo met 130.175 zoekopdrachten. Opvallend is dat er in de top drie geen auto’s te vinden zijn met een hoge instap.

Geen SUV-occasion

Sterker nog, als er op carrosserievorm geselecteerd wordt, dan blijft de SUV achter. Er werd door 65-plussers 431.510 keer op stationwagons gezocht, 382.964 keer op hatchback en 359.203 keer op SUV. De populairste opties voor een occasion van een 65-plusser zijn: cruise control, airco en een navigatiesysteem.

65-plussers hebben vaker een rijbewijs

65-plussers hebben een groter aandeel op de occasionmarkt dan eerder het geval was. Volgens cijfers van het CBS is bijna een kwart van de mensen die een rijbewijs voor een auto bezit 65 jaar of ouder. Dat is 45 procent meer dan 10 jaar eerder.

Vooral bij vrouwen is een flinke groei te zien. Het aantal 65-plus vrouwen met een rijbewijs nam 53 procent toen in 10 jaar tijd. Het aantal vrouwen van 75 jaar of ouder met een rijbewijs is de afgelopen 10 jaar verdubbeld.

