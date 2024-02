Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe vervuilend plug-in hybrides daadwerkelijk zijn

Plug-in hybrides zijn een groene keuze omdat de uitstoot beperkt blijft, toch? Ieder die om die reden een hybride rijdt, komt nu van een koude kermis thuis. Onderzoekers aan de TU van Graz tonen namelijk aan dat PHEV’s aanzienlijk meer uitstoten dan tot nu toe werd gedacht.

Het gaat hybrides van BMW, Renault en Peugeot. In praktijkonderzoek blijkt veel meer CO2 vrij te komen dan de ‘officiële metingen’ in laboratoria laten zien. Dit baart de onderzoekers van de Oostenrijkse universiteit grote zorgen.

Hybride BMW 3-serie stoot drie keer meer dan opgegeven

De hybride BMW 3-serie spant de kroon. De BMW 330e stoot volgens de officiële cijfers 36 gram CO2 per kilometer uit. Uit het onderzoek blijkt echter dat de Beierse bolide met 112 gram per kilometer ruim drie keer meer uitstoot. Om het in perspectief te plaatsen: dat is nog altijd de helft van wat een G82 M3 zou uitstoten en het komt in de buurt van wat een Volkswagen Polo GTI uitstoot.

De Renault Megane kan er overigens ook wat van. De Fransoos zou per kilometer 30 gram CO2 uitstoten, maar in de praktijk blijkt dit maar liefst 70% meer te zijn. Ook uitstootcijfers van de Peugeot 308 kloppen niet. Deze plug-in hybride vervuilt 20% meer dan opgegeven.

Minder volledig elektrische range

Niet alleen dat, de hybrides van Peugeot en BMW weten namelijk ook hun volledig elektrische range niet te halen. De hybride-BMW weet slechts 75% van zijn opgegeven volledig elektrische bereik te halen. Bij de Peugeot kickt de brandstofmotor al in op de helft van de opgegeven zero emission-range.

Dat hybride-auto’s minder lief zijn voor Moeder Natuur dan gedacht, was eigenlijk al bekend. Zo’n drie jaar geleden deed de Britse consumentenvereniging Which? al dezelfde ontdekking. Zelfs in 2020 kwamen deze pijnlijke feiten al boven in een soortgelijk onderzoek. Nu blijkt dus dat ook de nieuwere PHEV’s nog altijd vervuilender zijn dan gedacht.