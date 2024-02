Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion: betrouwbare caravantrekker voor 20.000 euro

De zomervakantie is nog ver weg, maar plannen is ook leuk. Voor je gezin heb je een knaap van een caravan en dus heb je behoefte aan de auto die ‘m gemakkelijk kan trekken. Voor de rest van het jaar moet je er natuurlijk ook mee de weg op en je budget is twintig mille.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Betrouwbare caravantrekker voor 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke Duitse tweedehands auto voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Subaru Outback niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag!

Subaru Outback (2015 – 2021)

In tegenstelling tot de twee andere merken, is dit een minder voor de hand liggende keuze. Dat neemt niet weg dat er voor Subaru in het algemeen en in dit geval specifiek de Outback veel is te zeggen. Met z’n 2,5 liter boxermotor, uiteraard vierwielaandrijving en een CVT-automaat baant hij overal zijn weg en rijdt ook nog eens heel fijn en comfortabel. De Outback is íets kleiner, maar is ruim genoeg voor vier volwassenen en nog altijd 526 liter bagage.

De 2,5 liter benzineversie mag een geremde aanhanger van 2.000 kg trekken. Bij de Subaru-dealer in Wezep staat een keurige blauwe Outback 2.5 ‘Premium’ Automaat (2016, 205.000 km) voor 19.950 euro.

Waar moet je op letten bij de occasion?

Subaru is één van de merken die de hoogwaardige kwaliteit van Japanse auto’s steeds opnieuw onderschrijven. Heel simpel: zorg voor goed en tijdig onderhoud en de Outback laat je gewoon niet in de steek. Onder dezelfde voorwaarden gaat zo’n auto ook heel veel kilometers probleemloos mee. Kijk, dàt is nou duurzaamheid!

Een kanttekening moet ik wel maken, want ook normale slijtagedelen zijn naar verhouding duur. Dat komt door die kwaliteit en er bestaat geen aanbod van imitatie-onderdelen.