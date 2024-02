Deel dit: Share App Mail Tweet

Wolff ziet in onderzoek Horner probleem voor hele Formule 1

Het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner van Max Verstappens Red Bull straalt af op de hele Formule 1. Dat zei teambaas Toto Wolff van Mercedes.

“Er wordt nu druk gespeculeerd, we horen van alles en daarom is het zo belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd, want deze problemen gaan niet alleen een team aan, maar de hele Formule 1”, aldus de Oostenrijker, die als enige teambaas bij de testdagen in Bahrein iets wilde zeggen over het delicate onderzoek.

Energiedrankfabrikant Red Bull laat momenteel een onafhankelijke instantie onderzoek doen naar de beschuldigingen van een vrouwelijk teamlid van Red Bull over grensoverschrijdend gedrag van Horner. De teambaas is al ondervraagd. Hij ontkent de aantijgingen en is ook in functie gebleven. De Formule 1 heeft te kennen gegeven dat het de kwestie zo snel als mogelijk ‘opgehelderd’ wil zien.

“Het moet duidelijk zijn dat de Formule 1 staat voor inclusiviteit, gelijkheid, eerlijkheid en diversiteit”, zei Wolff. “Daar moeten wij niet alleen over praten, maar dag in dag uit naar handelen. Dat is de norm, want we zijn een mondiale, populaire sport en we zijn rolmodellen.”

ANP