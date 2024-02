Deel dit: Share App Mail Tweet

Je raadt nooit hoeveel BPM je op de Ford Bronco betaalt!

‘De iconische Ford Bronco is nu in Nederland te bestellen’, schrijft Ford optimistisch. Er is echter één enorm probleem: het BPM-bedrag dat kopers hier moeten afrekenen.

Dat maakt het ook wel verbazingwekkend dat Ford überhaupt de moeite heeft genomen om het model naar Nederland te halen. Want wie gaat er hier zo’n hoge prijs betalen voor een Amerikaanse 4×4?

Ford Bronco prijs

Om meteen maar met de prijs in huis te vallen: de Ford Bronco is er vanaf 153.100 euro, waarvan – schrik niet – 75.143 euro BPM is en 13.217 BTW. Boosdoener is de motor van de Bronco.

Twinturbo V6

In het instapmodel, de Outer Banks, produceert die 273 gram CO2 per kilometer. Logisch, want de Ford beschikt over een 2,7-liter twinturbo V6 met 335 pk en 563 Nm. Schakelen doet een tientraps automaat.

Badlands nóg duurder

De meer op offroadgebruik gerichte Badlands-versie is acht mille duurder. In zijn vanafprijs van 161.100 euro zit 78.896 euro BPM en 13.939 euro BTW. Oef! Dat doet pijn.

Brandstofverbruik

Het brandstofverbruik trouwens ook, want dat is zelfs op papier al niet gunstig: zo’n 1 op 9. Best vlot is de Bronco zeker, de Outer Banks zit al na 6,7 seconden op 100 km/h.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Meer terreinauto dan SUV

Ford heeft van de Bronco meer een terreinwagen dan een SUV gemaakt, met allerlei elektronische assistenten voor in de wildernis, een lage gearing, demonteerbare portieren, een afneembare hardtop en bevestigingspunten voor accessoires.

Interieur afwasbaar

Het interieur van de Ford Bronco is makkelijk schoon te maken en zelfs afwasbaar met water. Toch heeft-ie een 8-inch digitaal instrumentarium en een 12-inch touchscreen op de middenconsole.

Amerikaanse prijzen

Tot slot, ter vergelijking de Amerikaanse prijzen erbij. De Bronco is in de VS te koop vanaf 39.130 dollar, wat omgerekend ruim 36.000 euro. En dat is nogal een verschil met anderhalve ton hier.