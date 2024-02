Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford stopt met elektronische rijassistent die toch niemand gebruikt

Ford kan zo’n 60 dollar per auto besparen op de productiekosten door één elektronisch systeem weg te laten. Een rijassistent die toch niemand gebruikt, aldus de fabrikant.

We zouden weleens een onderzoek willen zien naar hoeveel elektronica in de auto daadwerkelijk door de bestuurder wordt gebruikt. Onze gok is dat het aantal vies tegenvalt.

Opmerkingen Ford-topman

We hebben er op de IAA in München een gesprek over gehad met de technologiebaas van Mercedes, maar die wilde er niks over kwijt. Hij gaf echter toe dat fabrikanten de cijfers precies weten.

Dat blijkt ook wel uit opmerkingen van de topman van Ford. Tijdens een conferentie zei Kumar Galhotra dat bijna niemand Park Assist gebruikt en dat de functie dus wel weg kan.

Semi-autonoom fileparkeren

Een auto met Park Assist kan zelfstandig fileparkeren en heeft alleen een bestuurder nodig die zijn voet bij de rem houdt. In de praktijk is het sneller en handiger om gewoon zelf te parkeren, vinden wij.

Op jaarbasis 10 miljoen dollar

En dan vinden andere automobilisten kennelijk ook. “Zeer, zeer weinig mensen gebruiken [Park Assist]”, aldus Galhotra, “dus kunnen we de functie gerust weghalen. Dat bespaart ons 60 dollar per auto.”

Dat klinkt niet veel, maar op jaarbasis zou het Ford zo’n 10 miljoen dollar schelen. Ford en Toyota waren de eerste fabrikanten met Park Assist. Tegenwoordig hebben bijna alle nieuwe auto’s het.