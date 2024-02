Deel dit: Share App Mail Tweet

Over twintig jaar rijd ook jij elektrisch! Of je nou wilt of niet

Wanneer is het volledige Nederlandse wagenpark elektrisch? Dat duurt nog wel even, want de groei van het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren nog langzaam gaan.

Dat is de conclusie van het kenniscentrum ElaadNL. Tot aan 2030 blijft de groei van het aantal EV’s zeer beperkt, met name door het feit dat de overheid zijn stimuleringsmaatregelen steeds verder afbouwt.

Na 2030 sterke groei elektrisch

Na 2030 verwacht ElaadNL een sterke groei, met als belangrijkste aanjagers de komst van betaalbaardere modellen, de steeds lagere batterijprijzen, en het feit dat Europese regels brandstofauto’s verbieden.

In 2044 zullen er in Nederland zo’n 10 miljoen EV’s rondrijden, is de prognose. Ter vergelijking, op het moment van schrijven staan er in ons land ruim 9,2 miljoen auto’s geregistreerd.

Overbelasting stroomnetwerk

Er is echter een groot probleem. Momenteel hebben we meer dan 500.000 laadpalen in Nederland, maar dat moeten er in 2044 zo’n 4,3 miljoen worden. Dat vraagt veel van ons nu al overbelaste stroomnetwerk.

We moeten naar een systeem van netbewust laden, zoals ElaadNL dat noemt, waarbij het opladen van elektrische auto’s vooral buiten de piekuren gebeurt om de belasting van het net te spreiden.