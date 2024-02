Deel dit: Share App Mail Tweet

Vernielzucht kent geen grenzen: zelfrijdende auto in vlammen op

In San Francisco is een zelfrijdende auto van het bedrijf Waymo vernield en in de fik gestoken door een stel volslagen idioten. Mogen we dat zeggen? Ja, dat mogen we zeggen.

Als er iets verbazingwekkend is aan mensen, dan is het de (dronken) neiging om spullen van anderen te vernielen. We zien het iedere jaarwisseling weer. En na sommige voetbalwedstrijden.

Zelfrijdende auto vernield

Dus is het misschien niet verrassend dat in Amerika ook een zelfrijdende auto eraan moest geloven. Een autonome Jaguar I-Pace van Waymo, die tijdens de viering van Chinees nieuwjaar werd vernield.

Een groep mensen was op straat vuurwerk aan het afsteken, toen de Jaguar voorbijkwam. Een aantal feestvierders – dat klappend werd aangemoedigd – begon op de ‘motorkap’ te springen.

Daarna werd de I-Pace beklad, werden de ruiten met skateboards ingeslagen en gooide iemand vuurwerk naar binnen, waardoor het voertuig in de fik vloog en helemaal afbrandde. Er zaten geen mensen in.

Al meerdere incidenten

Sommige media berichten over een hetse in San Francisco tegen zelfrijdende auto’s, maar dit lijkt gewoon op baldadigheid. Al is het inderdaad het zoveelste incident.

Er zijn meerdere gevallen bekend van mensen die zelfrijdende auto’s de doorgang versperren, op de voorklep springen, in de auto proberen te komen en de sensoren op het dak afdekken met pionnen.

Ongelukken autonome auto’s

Nou zijn de autonome taxi’s in Californië inderdaad vrij controversieel. Vorig jaar sleepte een auto van Cruise (van General Motors) een voetganger zo’n 6 meter met zich mee na een aanrijding.

Ook klapte een Waymo-taxi in San Francisco recent op een fietser. Bij het incident raakte de persoon licht gewond. De autoriteiten doen onderzoek. Cruise trok na zijn ongeluk alle zelfrijdende taxi’s terug.