Whoops! Zelfrijdende auto’s kunnen kinderen over het hoofd zien

In Europa mogen volledig zelfrijdende auto’s de weg niet op. En dat is maar goed ook, want in de VS – waar dat dus wel mag – functioneren ze allesbehalve perfect.

Het Amerikaanse bedrijf Cruise, dat onderdeel is van General Motors, ontwikkelt zelfrijdende taxi’s, die gek genoeg in Californië gewoon zónder ‘safety driver’ de weg op mochten.

Vergunning zelfrijdende auto’s

We schrijven bewust ‘mochten’, want Californië heeft de vergunning van Cruise ingetrokken na een akelig ongeluk met een van de taxi’s. Een autonome Chevy Bolt EV reed een voetganger aan en sleurde het gewonde slachtoffer ruim 6 meter met zich mee.

Kinderen detecteren

Cruise houdt vol dat zijn zelfrijdende auto’s veilig zijn, maar uit interne communicatie blijkt iets heel anders. De auto’s zouden bijvoorbeeld geen grote gaten in de weg en moeilijk kinderen kunnen detecteren.

Tijdens een test met een peuterpop raakte een Bolt EV de dummy met zijn zijspiegel, met een snelheid van 45 km/h. En toch hield Cruise de auto’s op de openbare weg.

Van afstand gemonitord

De robotaxi’s van Cruise worden continu van een afstand gemonitord. Voor iedere vijftien tot twintig auto’s zit er één persoon achter de knoppen.

Dat zelfrijdende auto’s nog niet erg gebruiksklaar zijn, blijkt uit hoe vaak die personen remote moeten ingrijpen of helpen: gemiddeld iedere 4 tot 8 kilometer.

Enorm verlies

Cruise is niet bepaald een succes voor General Motors. Van januari tot september verloor Cruise bijna 2 miljard dollar (omgerekend ruim 1,8 miljard euro).

In het verleden hebben de zelfrijdende auto’s van Cruise problemen gehad met zomaar stilvallen. Ook is er onder meer een aanrijding geweest met een brandweerwagen.