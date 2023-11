Deel dit: Share App Mail Tweet

Met de Polestar 5 sta je extreem kort aan de laadpaal

Althans, met het prototype van de Polestar 5, waarin de fabrikant nieuwe, supersnel ladende batterijen test. Of die in 2025 al meteen in het productiemodel zitten, is niet bekend.

Polestar werkt aan batterijen die in vijf minuten ruim 160 kilometer aan range kunnen bijladen, zonder dat ze daardoor sneller degraderen. Te vaak snelladen is voor normale batterijen namelijk niet goed.

Polestar 5 in 2025

De Polestar 5 wordt een sportieve fastback in de klasse van de BMW i5, Mercedes EQE, Porsche Taycan en Tesla Model S. Hij werd drie jaar geleden onthuld als Precept Concept en komt in 2025 op de markt.

Op de deze week gehouden Polestar Day stond de 5 in productievorm te schitteren tussen de rest van het leveringsprogramma van het Chinees Zweedse merk. Hij oogt als een grotere versie van de 4.

Waarom heeft de Polestar 5 geen achterruit?

Dat betekent dat hij – net als de 4 – geen achterruit heeft. De bestuurder kan dus alleen maar via een cameraspiegel naar achteren kijken. Of dat fijn is, gaan we tijdens onze eerste tests zien.

Polestar beweert dat het weglaten van de achterruit geen gimmick is, maar min of meer noodzakelijk. “We wilden de 4 een sportief silhouet geven met een laag dak en een schuine voorruit”, vertelde een Polestar-techneut ons op de autoshow van Shanghai.

“We stonden voor een dilemma: de daklijn mocht niet omhoog, maar de hoofdruimte achterin moest wel gegarandeerd blijven. We konden daarom een deel van de rolkooi – de crashstructuur – niet op de normale plek kwijt, anders zou die de ruimte achterin beperken.

“De versteviging zit nu lager en verder naar achteren, waardoor de achterruit een brievenbusje zou worden. Dus toen dachten we: waarom halen we de ruit niet gewoon helemaal weg.”

Bijna 900 pk en 900 Nm

De Polestar 5 krijgt een enorme actieradius, aldus het merk, maar wat die zal zijn, houdt het onder de pet. Wel weten we dat de 5 vierwielaandrijving, een vermogen van bijna 900 pk en 900 Nm koppel heeft.