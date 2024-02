Deel dit: Share App Mail Tweet

Testochtend bij Formule 1 afgebroken om losgeraakt dekseltje

De ochtendsessie op de tweede testdag van de Formule 1 in Bahrein is eerder afgebroken. De reden was een losgeraakt dekseltje voor regenafvoer op de kerbstones.

Onder anderen Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden over de kapotte deksel en moesten daarna hun auto laten nakijken. Max Verstappen had geen hinder. De Nederlander was ingedeeld voor de middagsessie. Zijn ploeggenoot Sergio Pérez kwam wel in de ochtend in actie.

Leclerc noteerde in zijn Ferrari met 1.31,750 de beste tijd en de Japanner Yuki Tsunoda (Visa Cash App RB) reed de meeste ronden, veertig.

ANP