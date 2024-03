Deel dit: Share App Mail Tweet

Apk: hoe vaak moet mijn auto gekeurd worden en wat kost het?

Om te voorkomen dat je met een onveilige barrel zomaar de weg op kan, bestaat er een algemene periodieke keuring, ook wel apk genoemd. Maar het verschilt waar, wanneer en hoe vaak een auto gekeurd moet worden.

Bij de apk wordt de technische staat van je auto op een aantal punten gecontroleerd. Dit gebeurt bij een garage met een bevoegde keurmeester in dienst. Eerder schreven we al over het grootste afkeurpunt bij de apk en hoe je voortijd eenvoudig zelf kunt constateren of je auto aan die harde eis voldoet.

Wanneer moet mijn auto voor het eerst gekeurd worden?

Nieuwe auto’s hoeven pas na enkele jaren voor het eerst naar de apk. Dit omdat de technische staat vaak nog erg goed is. Nieuwe EV’s en auto’s met een benzinemotor moeten na 4 jaar voor het eerst gekeurd worden. Voor nieuwe auto’s met lpg- of dieselmotor geldt een eerste termijn van 3 jaar.

Hoe vaak naar de apk?

Diesels en auto’s die rijden op lpg moeten na de eerste keuring elk jaar terugkomen. Voor elektrische auto’s en benzinemodellen geldt dat zij na de eerste keuring elke twee jaar naar de apk moeten tot ze 8 jaar oud zijn. Vanaf dat moment geldt ook voor benzineauto’s en EV’s een jaarlijkse apk-plicht.

De RDW stuurt automatisch een herinnering wanneer het keuringsmoment nadert. Keuren hoeft overigens niet pas op het moment dat de apk verloopt, maar kan al vanaf 2 maanden van tevoren gedaan worden. Eerder laten keuren kent geen nadelen, want je behoudt gewoon de oorspronkelijke vervaldatum plus de nieuwe termijn.

Hoeveel kost een keuring?

De apk zelf kost niet bijzonder veel geld. Garages mogen zelf een tarief bepalen en dat ligt meestal tussen de 30 en 60 euro. In veel gevallen is het efficiënt om de keuring te combineren met een onderhoudsbeurt.

Vrijstelling van de apk

De keuringsfrequentie neemt na een aantal jaar ook weer af. Zo hoeven auto’s vanaf het moment dat ze 30 jaar oud zijn nog maar eens per 2 jaar gekeurd te worden.

Bij een leeftijd van 50 jaar geldt een volledige vrijstelling van de apk. De gedachte hierachter is dat auto’s van die leeftijd voornamelijk liefhebbersauto’s zijn die maar weinig buitenkomen en waar goed voor gezorgd wordt.