Nieuw onderzoek: schoonste auto van het moment blijkt géén EV

Elektrisch rijden voor een beter klimaat, toch? Nee, na een uitvoerig Amerikaans onderzoek blijkt een EV niet de allerschoonste optie te zijn. Wie het echt goed voorheeft met moeder natuur rijdt niet in een elektrische auto, maar in deze plug-in hybride van Toyota.

Tijdens het onderzoek werden ruim 1.200 auto’s onder de loep genomen. Daarbij werd niet alleen gekeken naar de CO2-uitstoot tijdens het rijden – elektrische auto’s stoten op papier immers 0 gram CO2 per kilometer uit – maar ook naar de uitstoot van fijnstof, CO2 en stikstof tijdens het maken van elektriciteit of brandstof. Daarnaast werd het productie- en sloopproces van de auto’s in ogenschouw genomen.

Geen elektrische auto bovenaan top 12 schoonste auto’s

Nadat onderzoeker ACEEE, kort voor American Council for an Energy-Efficient Economy, de gehele levenscyclus van alle kandidaten had bestudeerd, werden de voertuigen beoordeeld met een getal van 0 tot en met 100. Hoe hoger, hoe beter. Hieronder zie je een lijst met de twaalf schoonste modellen van dit moment.

Model Aandrijflijn Score 1 Toyota Prius Plug-in hybride 71 2 Lexus RZ 300e Volledig elektrisch 67 3 Mini Cooper SE Volledig elektrisch 67 4 Nissan Leaf Volledig elektrisch 66 5 Toyota bZ4X Volledig elektrisch 66 6 Toyota RAV4 Plug-in hybride 64 7 Hyundai Elantra Hybride 64 8 Hyundai Kona Electric Volledig elektrisch 63 9 Toyota Camry LE Hybride 63 10 Kia EV6 Volledig elektrisch 63 11 Toyota Corolla Hybride 62 12 Hyundai Ioniq 5 Volledig elektrisch 62

Het is dus geen EV, maar de nieuwe Toyota Prius die als plug-in hybride bovenaan de lijst prijkt. Dat neemt niet weg dat veel elektrische auto’s evengoed een groene keuze blijken. De rest van de top vijf is namelijk wel voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn.

Eén EV in top 12 meest vervuilende auto’s

Waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De onderzoekers hebben eveneens een top twaalf samengesteld voor de auto’s die als slechtste uit de bus kwamen. Opvallend is dat daar zowaar een elektrische auto tussen staat.

Model Aandrijflijn Score 1 Mercedes-Benz AMG G63 Benzine 20 2 Ram 1500 TRX 4×4 Benzine 22 3 Ford F-150 Raptor R Benzine 24 4 Cadillac Escalade V Benzine 26 5 Dodge Durango SRT Benzine 26 6 Jeep Wrangler 4X4 Benzine 27 7 Jeep Grand Wagoneer 4×4 Benzine 28 8 Mercedes-Benz G550 Benzine 28 9 GMC Hummer EV SUV Volledig elektrisch 29 10 GMC Sierra Benzine 29 11 Chevrolet Corvette Z06 Benzine 30 12 Mercedes-Benz Maybach S680 Benzine 30

Het gaat om de gigantische GMC Hummer EV, die Autovisie eerder al aan de tand voelde. De elektrische auto weegt ruim 4.700 kilogram en mensen met enkel een B-rijbewijs mogen hem dus niet eens besturen. Hoewel er één exemplaar in Nederland wordt aangeboden als occasion, is deze onzuinige Hummer (net als veel andere modellen in deze lijst) officieel niet in Nederland verkrijgbaar.