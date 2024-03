Deel dit: Share App Mail Tweet

Ruime occasion voor 20.000 euro: dit is een slimme keuze

Je hebt gewoon véél ruimte nodig in je auto, om diverse redenen. Je wilt een fijn rijcomfort, maar vanwege het vele stadsverkeer is een automaat ook een vereiste. Er zijn SUV’s zat te koop, maar met twintig mille budget wordt de keuze een stuk beperkter. Welke wordt het?

Deze week gaan we op zoek naar een fijne en ruime occasion voor maximaal 20.000 euro. Als tweede de Renault Scénic. Wil je liever aan ander model? Kijk dan welke auto’s we er op donderdag en zaterdag uitlichten.

Renault Scénic voor 20.000 euro (2016 – 2023)

Renault geldt zo’n beetje als de ‘uitvinder’ van dit soort auto’s. Dat zien we terug in de Scénic. Die is achterin ruim genoeg voor die kinderen, of twee volwassenen. Bovendien zit de occasion vol met handigheidjes als klaptafeltjes, opbergvakken in de vloer, de achterbank is te verschuiven en 1/3-2/3 gedeeld.

De bagageruimte bedraagt minimaal 572 liter (!), met de bank in de achterste stand. De opvallend grote wielen (20 inch) geven een lagere rolweerstand, maar zorgen wel voor vrij harde reacties op kleine ribbels. De zeventraps automaat werkt voortreffelijk met 1,3 liter motor. Reken op een verbruik rond 1 op 14. Bij een autobedrijf in Terborg staat een zwarte 1,3 ‘Initiale Paris’ (2019, 118.000 km) voor 19.950 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Het kan gebeuren dat een Scénic occasion niet start, omdat de auto bijvoorbeeld wordt gestoord door de straling van een zendmast of iets dergelijks. Dus… als hij ‘dood’ lijkt, duw ‘m honderd meter verder en de kans is groot dat hij dan wel start.

Bij een lege batterij in de sleutel kan worden gestart door de sleutel plat, rechts tegen de stuurkolom te drukken. Verder is een normale benzineversie (!) best betrouwbaar.