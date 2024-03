Deel dit: Share App Mail Tweet

Skoda Epiq: nieuwe elektrische auto voor slechts 25.000 euro

Langzaam maar zeker verschijnen er meer elektrische auto’s voor een behapbare prijs. Ook van de Tsjechen staat een betaalbare EV in de coulissen: de Skoda Epiq.

Het was natuurlijk te verwachten dat Skoda met een dergelijk model zou komen. Volkswagen onthulde eerder namelijk al de ID.2 die op het nieuwe MEB Entry-platform staat. Om maximaal te profiteren van dit platform, dat speciaal voor elektrische auto’s is ontwikkeld, is het niet meer dan logisch dat ook Skoda dit platform uit het Volkswagen-magazijn trekt.

Actieradius van de Skoda Epiq

Net als de ID.2, moet ook de nieuwe Skoda-EV voor zo’n 25.000 euro op de markt komen. Met 4,10 meter, is de Epiq wel 5 centimeter langer dan de ID.2 en dat zie je terug in de kofferbak, die ondanks zijn compacte formaat 490 liter telt. Ook bij deze elektrische auto van Skoda staat ruimte dus hoog in het vaandel.

Het merk belooft een actieradius van ruim 400 kilometer. Dat is vergelijkbaar met de ID.2 en de recent onthulde Renault 5, die ook vanaf 25 mille te koop zal zijn. Kleine kanttekening: voor die prijs krijg je bij Renault de instapper, die een range heeft van slechts 300 kilometer. Reken er dus niet op dat je met de Skoda Epiq en Volkswagen ID.2 wel 400 kilometer range koopt voor 25.000 euro.

Features van de nieuwe elektrische auto

Het persbericht is beladen met bloemrijke marketingteksten over het ‘harmonieus evenwicht tussen slimme functionaliteit en praktische bruikbaarheid’ en hoe dit digitale studiemodel ‘robuustheid, functionaliteit en authenticiteit combineert’ en het de nieuwe designtaal van Skoda ‘perfect belichaamt’.

Wat we nog concreet uit opmaken is dat het merk vasthoudt aan aan fysieke knoppen in het interieur, dat bidirectioneel laden mogelijk is en dat je smartphone als sleutel kan fungeren. Verder is de neus voorzien van het nieuwe Skoda-embleem en huisvest de zwarte ‘grille’ camera- en radarsystemen.

Nieuwe EV vanaf 2025 op de markt

Daarnaast zien we T-vormige ledverlichting die je aandacht weglokt van de iets lager verstopte dagrijverlichting. De lichtunits zijn overigens voorzien van matrixtechniek. Het betreft nu nog een studiemodel. Voor de real deal moeten we geduld hebben tot 2025.