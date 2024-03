Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Golf R-occasion: dit is de goedkoopste van Nederland

Hoewel Volkswagen Golf R-modellen al jaren voorzien zijn van sterke viercilinders, kunnen deze motoren qua beleving niet tippen aan de waanzinnige 3,2-liter VR6 waarmee de hot hatch is opgegroeid. Gelukkig vind je die motor nog wel in het vooronder van de goedkoopste Golf R-occasion van ons land.

Begin deze eeuw gooide Volkswagen hoge ogen met de eerste Golf R. Deze hot hatch op basis van de vierde generatie Golf heette toen nog R32, vanwege zijn inmiddels befaamde 3,2-liter VR6-motor. De ‘R’ staat voor Reihe. De VR6 is dan ook half V6, half zes-in-lijn. De cilinderbanken staan onder zo’n kleine hoek, dat alle zes cilinders één cilinderkop delen, net zoals bij een lijnmotor.

Goedkoopste Volkswagen Golf R-occasion van Nederland

De flinke zescilinder met zijn adembenemende geluid vind je ook terug in de goedkoopste Golf R van ons land. Het betreft niet een vierde, maar een vijfde generatie Golf R. Dit is tevens de laatste generatie van de hot hatch waar de zespitter in te vinden was. Zijn opvolger moest het doen met een 2,0-liter turbomotor.

In dit geval betreft het een zwarte Volkswagen Golf R-occasion uit 2005 met een behoorlijke tellerstand van ruim 237.000 kilometer – tja, het is niet voor niet de goedkoopste van Nederland. Aan de motor zit niet de handgeschakelde zesbak gekoppeld, maar een zestraps automaat met dubbele koppeling.

Prijs en prestaties van de hot hatch

Dat maakt de R32 (als alle 250 Duitse trekpaarden nog in leven zijn) een tikkie sneller op de 0 tot 100-sprint. Dit doet-ie namelijk in 6,2 seconden, tegenover de 6,5 seconden van de handgeschakelde versie. De topsnelheid bedraagt net geen 250 km/h.

De Volkswagen Golf R-occasion is niet meer origineel. Zo is er een verlagingsset gemonteerd en liet de vorige eigenaar het VR6-orkest harder spelen door een andere uitlaat te installeren. Geïnteresseerd in de vlotte Golf? Hij staat in Zevenbergen te koop voor 10.950 euro. Voor minder dan dat vind je echter ook al deze geduchte concurrent uit Frankrijk.