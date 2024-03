Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat je (niet) moet weten over KTM X-Bow GT-XR | Sjoerds Weetjes 391

De KTM X-Bow GT-XR draagt een opvallende naam, want slechts één klinker telt deze tongenbreker. Maar niet alleen de naam is opvallend. Luister maar naar het bijzondere verhaal achter de opmerkelijke sportwagen in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

Aflevering 391 staat volledig in het teken van de KTM X-Bow GT-XR, want achter deze merknaam en het typenaam gaat een zo mogelijk opvallender model schuil. De KTM is verre van een traditioneel uitgevoerde sportwagen. Hoe dat zit legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

KTM X-Bow GT-XR onder de loep

Hij legt uit wie en wat KTM is en geeft aan hoe KTM op het idee van de sportcoupé kwam. Sjoerd vertelt bovendien waarom het opmerkelijk is dat KTM gebruik mag maken van de aanwezige aandrijflijn. En hij toont hoe je instapt.

In deze aflevering vertelt Sjoerd van Bilsen je niet hoe het designproces is verlopen. Evenmin verklapt hij achtergrondinformatie over de sportcoupé. Sjoerd stelt de KTM X-Bow GT-XR aan je voor, want deze racewagen voor de openbare weg is een opmerkelijke creatie. Momenteel zijn er verschillende exemplaren in de Benelux aanwezig. De kans is echter klein dat je er een tegenkomt, maar als je hem een keer ziet, weet je na het zien van de video alles over de langgerekte sportwagen.

Over Sjoerds Weetjes

Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt op Autovisie.nl en op Youtube.com een nieuwe aflevering van Sjoerds Weetjes. In elke aflevering belicht Sjoerd een model of een onderdeel van de bewuste auto. Denk hierbij aan de reden waarom een McLaren P1 GTR straatlegaal kan zijn, maar ook waarom Adblue in sommige diesels gegooid moet worden.

Ook krijg je veel achtergrondinformatie over specifieke modellen. Sjoerd sprak in dienst van Autovisie altijd met CEO’s, productmanagers en designers, waarmee hij goede banden onderhield en tijdens gesprekken altijd bleef doorvragen. In die 25 jaar vergaarde hij veel kennis en die deelt hij in de videorubriek Sjoerds Weetjes. Benieuwd naar eerdere afleveringen, scrol dan door de afspeellijst Sjoerds Weetjes op Autovisie.nl en op ons YouTube-kanaal.