Uw Garage: Chris heeft een Alfa Romeo-V6 in zijn 2CV gebouwd

Je hebt al een Eend met een Alfa viercilinder boxermotor en merkt dat een V6 met de bak bij de achteras ook zou passen. Wat doe je dan? Chris Bogers bouwde een tweede Citroën 2CV met Alfa Romeo-techniek.

“Ik heb al eerder een Eend gebouwd met Alfa-techniek. Toen hengelde ik een 33QV in een 2CV die na wat tuning levert die nu 150 pk levert. Door de voorwielaandrijving voelt hij heel vertrouwd aan; je kan gewoon gas geven. En mocht het een keer niet goed gaan, dan gaat hij rechtdoor.”

Citroën 2CV met Busso-V6 van Alfa Romeo

De tweede Frankenstein-2CV heeft een Busso-V6 als donorhart gekregen. Dit exemplaar wordt nu uitgelicht in deze video, heeft vermogen op de achterwielen, dat is veel listiger.

“Ik heb de hele aandrijflijn naast een Eend gezet, heb het van de zijkant bekeken en zag dat het zou moeten passen”, vertelt Bogers. “Ik had drie versnellingsbakken, die heb ik geruild voor één bak uit een Alfa Romeo 75 Twin Spark, want daar zit een sper in. Die bak zit hier nu in.”

De hele reportage lees je nu in het Autovisie Magazine. Daarin vertelt Bogers over alle moeilijkheden waar hij tegen aanliep tijdens het project en zijn plannen voor de toekomst.