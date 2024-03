Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop nu snel een Porsche 911! Voor het straks te laat is…

Heb je de loterij gewonnen of je bitcoin duur verkocht? Schaf dan nú een Porsche 911 aan! Want binnenkort is het te laat…

Nee, de Porsche 911 gaat niet uit productie, maar in de zomer krijgt hij een facelift waarbij iets heel fundamenteels gaat veranderen. Want ook Porsche moet immers aan de CO2’tjes denken.

Porsche 911 Hybrid

De zescilinder boxermotor achter in de huidige 911, de 992-generatie, is een juweel, zelfs mét turbo’s erop. Krachtig, verfijnd, maar toch met een rauw randje eraan.

Over enkele maanden zal hij echter ondersteuning gaan krijgen van hybridetechniek. De Porsche 911 wordt een soort Toyota Prius dus, even cru gezegd. De geruchten gaan al jaren. Nu is het definitief.

“De 911 krijgt in de zomer een update”, zei Porsche tijdens de presentatie van de jaarcijfers, “waarbij er een high-performance hybrideversie op de markt komt.”

Details nog niet bekend

Nou moeten we onze Toyota Prius-uitspraak eigenlijk meteen terugnemen, want officieel is nog helemaal niet bekend wat voor hybride-aandrijflijn de 911 krijgt. Het model zou ook een mild hybrid kunnen worden.

Maar toch zoemt rond dat de Porsche een volledige hybride wordt, met in dit geval een elektromotor op de vooras. Stekkeren lijkt de aankomende 911 niet te kunnen. Hij laadt alleen bij tijdens het remmen.

Porsche hint naar een link met de racerij, al denken we zeker niet dat het hybridesysteem van de 911 zo uitgebreid gaat zijn als dat van de 919 Hybrid LMP1, die ook een stroomgenerator in de uitlaat had zitten.

Lohner-Porsche uit 1900

Overigens heeft Porsche een lange geschiedenis met hybride-aandrijving, want de allereerste hybride ter wereld was de Lohner-Porsche uit het jaar 1900. De 911 is er ook ooit al als hybride geweest.

Lohner-Porsche (Afbeelding: Porsche) Porsche 911 GT3 R Hybrid (Afbeelding: Porsche)

In 2010 introduceerde Porsche de 911 GT3 R Hybrid, een racewagen op basis van de 997-generatie met een 480 pk sterke 4,0-liter zescilinder boxer en twee elektromotoren op de vooras.