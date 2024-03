Deel dit: Share App Mail Tweet

De 1108 pk sterke Porsche Taycan Turbo GT breekt zo je nek

Mensen met zwakke nekspieren: pas op! De 1108 pk sterke Porsche Taycan Turbo GT gaat zo snel naar 100 km/h, dat je oprecht moet vrezen voor een whiplash.

De Taycan Turbo GT is de krachtigste productieauto die Porsche ooit heeft gebouwd. Hij heeft gewoonlijk een vermogen van 789 pk, maar dat wordt maximaal 1108 pk bij het gebruik van Launch Control.

Porsche Taycan Turbo GT Weissach

Porsche geeft voor de Taycan Turbo GT een 0-100 km/h-tijd van 2,3 seconden op. Kan dat nog sneller? Jazeker, als je de Porsche Taycan Turbo GT met het Weissach-pakket bestelt.

Die heeft geen tweede zitrij, minder geluidsisolatie en maar één laadpoort, die ook niet meer elektrisch is te bedienen. Daardoor is de Weissach ongeveer 70 kilo lichter dan de Turbo GT, die al 75 kilo minder weegt dan de Turbo S.

Het scheelt 0,1 seconde op de standaardsprint, wat de Weissach een tijd van 2,2 seconden oplevert. Hij gaat zelfs in 6,4 seconden (!) naar 200 km/h en zijn topsnelheid bedraagt 305 km/h.

Ook is de Weissach aerodynamisch geoptimaliseerd met een vaste achterspoiler, die maximaal 220 kilo aan downforce genereert, en allerlei extra elementen onder de bodem.

Actieradius van 555 kilometer

Beide versies van de Taycan Turbo GT hebben 1340 Nm koppel en een actieradius van maximaal 555 kilometer. Standaard is een actief onderstel.

Achter de 21-inch wielen van de Turbo GT schuilen koolstofkeramische remmen. Als bestuurder zit je op lichtgewicht kuipstoelen. In Nederland kost de Taycan Turbo GT 249.900 euro.

Ronderecord op Laguna Seca

Overigens is Porsche er gelijk het circuit mee op gegaan. De Weissach heeft op Laguna Seca een elektrisch record van 1:27,87 minuut gereden. Iets eerder kwam de Turbo GT al in Duitsland in actie.

Hij zette een nieuw klasserecord op de Nordschleife van 7:07,55 minuten. Daarmee was de Taycan Turbo GT maar liefst 26 seconden sneller dan de Turbo S, die in 2022 een tijd neerzette.