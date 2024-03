Deel dit: Share App Mail Tweet

Rederij wil geld zien van Porsche voor zinken vrachtschip

De Japanse rederij MOL eist 30 miljoen euro van Porsche als schadevergoeding voor het zinken van de Felicity Ace in 2022. De brand aan boord van het schip zou ontstaan zijn door een Taycan.

Terug naar twee jaar geleden, toen de Felicity Ace op de Atlantische Ocean van Duitsland naar de VS voer, met net geen 4.000 auto’s van de Volkswagen Group aan boord.

Gezonken Felicity Ace

De autocarrier vloog in brand, dreef een week lang stuurloos rond en zonk uiteindelijk naar de bodem, wat VW een kostenpost van ruim 140 miljoen euro opleverde.

Het lukte de Portugese marine om alle tweeëntwintig bemanningsleden van boord te halen, maar het vuur blussen bleek een onmogelijke taak. Er stonden veel elektrische auto’s aan boord.

Batterijen moeilijk te blussen

Wat de relevantie daarvan is? Lithium-ion batterijen zijn bijna onmogelijk te blussen, onder meer omdat door de hitte steeds nieuwe cellen open springen en in brand vliegen.

Schuld van Porsche?

Volgens de Japanse rederij MOL is het vuur op de Felicity Ace ontstaan in de accu van een Porsche Taycan. Daarom is het bedrijf in Stuttgart naar de rechter gestapt.

MOL beweert dat Porsche niet open is geweest over de risico’s van het vervoeren van EV’s. Porsche zegt dat het helemaal niet duidelijk is waar de brand op de Felicity Ace is ontstaan.

Het schip ligt op een diepte van drie kilometer op de bodem van de Atlantische Ocean. Er is geen officieel onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak van de ramp. Dat is niet eens mogelijk geweest.

Geen hoger risico op brand

In een rapport van de International Union of Marine Insurance staat dat elektrische auto’s niet vaker in brand vliegen dan brandstofauto’s. Toch is er een aantal rederijen dat geen EV’s meer wil vervoeren.

Dat heeft te maken met de extra maatregelen die ze zouden moeten nemen om een eventuele EV-brand te kunnen blussen. Bij elektrische auto’s is de kans dat het vuur telkens weer oplaait groter.

Het Japanse MOL heeft tien nieuwe autoschepen besteld, die zullen worden voorzien van camera’s met kunstmatige intelligentie. Die moeten de crew meteen op de hoogte brengen van mogelijk vuur.