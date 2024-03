Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne en ruime occasion is goedkoper alternatief voor T-Roc

Zoek je een ruime en comfortabele auto, dan is er in de wereld der SUV’s genoeg keuzen. Maar met een maximum budget van 20.000 euro slinkt het aanbod enorm. Tegelijkertijd staat vanwege het drukke stadsverkeer ook een automaat op je wensenlijst. Misschien voldoet de Skoda Karoq als Volkswagen T-Roc-alternatief aan al je eisen.

Deze week bespreken we drie kandidaten. Eerder namen we al deze Fransoos en deze Aziatische auto onder de loep. Vandaag is bespreken we een alternatief van Tsjechische bodem.

Skoda Karoq (2014 – 2022)

Zoals we hier wel vaker hebben gezegd, kost overmatige populariteit gewoon geld. Voor dit budget kopen we dus géén Volkswagen T-Roc, ‘die iedereen wil’, we gaan voor de technisch identieke Skoda Karoq.

De occasion heeft een interieur dat ruim genoeg is voor vier volwassenen en daarbij ook nog 521 liter bagageruimte. Door de hoge zit van dit Volkswagen T-Roc-alternatief zijn zijdelingse bewegingen wat sterker voelbaar.

Verder rijdt de Skoda Karoq uitgesproken gemakkelijk. De combinatie van de soepele 1,5-liter TSI-motor met de zeventraps DSG-automaat is ook bijzonder fijn in de omgang en rijdt gemiddeld zo’n 1 op 15. Als voorbeeldauto vinden we bij een autobedrijf in Leek een 1.5 Ambition Business Automaat (2018, 147.000 km) voor 19.450 euro. Vind daarvoor maar eens een vergelijkbare Volkswagen T-Roc.

Aandachtspunten bij deze occasion

Juist de Skoda Karoq-versies met automatische transmissie kennen een storing, waarbij de auto niet ‘ziet’ dat de automaat in de ‘P-stand’ staat. De deuren willen dan ook niet dicht via de afstandsbediening, maar dat kan wel gewoon met de sleutel worden gedaan. In combinatie hiermee kunnen ook andere storingen optreden. De auto rijdt wel, bij voorkeur direct naar de garage, want alleen dáár is dit op te lossen.

Wel of niet gaan voor het Volkswagen T-Roc-alternatief?

Zoals we in het begin van dit artikel zeiden, hebben aandacht besteed aan drie kandidaten. Maar welke is de beste? Ai… da’s een lastige! In gewoon, dagelijks gebruik verdient de Kia-occasion de voorkeur, met zijn zeer lage verbruik als doorslaggevend argument. Als comfort en gebruiksgemak echt het zwaarste wegen, dan kiezen we voor de slimme en praktische Renault Scénic.