Deze ruime stationwagen koop je voor 10.000 euro

Niks hoog zitten in zo’n SUV! Je wilt gewoon een fijn rijdende, lage auto. In je gezinsauto heb je wel vaak behoefte aan ruimte. Daarom valt je keuze gewoon op een middenklasse stationwagen. Je doet niet aan ‘vreemde merken’, je wilt gewoon, vertrouwd, Europees. Deze occasion is een goede optie.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime stationwagen voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Ford Focus niets? Wacht dan op de occasions die we donderdag en zaterdag uitlichten.

Ford Focus Wagon (2014 – 2018)

Deze Focus-generatie is ‘een echte Ford’. Dat staat naast alle praktische zaken voor een bijzonder prettig rijdende auto, met haarscherpe besturing, hij schakelt mooi nauwkeurig, zit goed en ondanks een sportief ‘randje’ is hij toch comfortabel genoeg. Met 500 liter minimum inhoud is de bagageruimte van dit drietal het minst ruim, maar behelpen is iets anders.

Bijzonder is de 1,0 liter driecilinder benzinemotor, die prima presteert en met een rustige rijstijl haalt die 1 op 16. Zo’n Focus vind je net als de twee concurrenten ‘op elke straathoek’, maar de witte 1,0 ‘Lease Edition’ (2016, 101.000 km) die voor 9.999 euro bij een autobedrijf in Heerlen staat is een goed voorbeeld.

Hier moet je op letten bij de occasion

Onder het dashboardkastje zit een zekeringkast. Als iemand daar tegenaan schopt, kan dat tot allerhande storingen leiden. De computer die de motor bedient krijgt wel eens kortsluiting, dat is een kostbare reparatie.

Dat geldt ook voor een kapotte ABS-schakelaar, die ook veroorzaakt dat de motor niet start. Als te hard tegen bijvoorbeeld een stoeprand wordt gereden, kan dit de benzinetoevoer onderbreken. De Focus ‘denkt’ dat het een aanrijding was, dus feitelijk is dit beveiliging en geen echte pech. Wil je alles weten over de betrouwbaarheid van de Ford Focus, bekijk dan hier de koopwijzer van de occasion.