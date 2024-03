Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs verkeersboetes 2024: deze veelgemaakte overtreding stijgt het hardst

Verkeersboetes zijn per 1 maart duurder geworden. We gaan op zoek naar de bekeuring die procentueel het hardst in prijs is gestegen.

Het is niet de eerste keer dat boetes duurder zijn geworden. Ook vorig jaar werden de bedragen die je moet betalen in geval van een geconstateerde overtreding in het verkeer een stuk hoger.

Verkeersboetes gemiddeld 10 procent duurder

Gemiddeld worden snelheidsboetes 10 procent duurder. De verhoging van de verkeersboetes komt deels door een jaarlijkse inflatiecorrectie.

Door de verhoging van de verkeersboetes stijgt de prijs van door rood licht rijden van 280 naar 300 euro. Zonder gordel rijden wordt 20 euro duurder en kost nu 180 euro. Houd je je telefoon vast tijdens het autorijden, dan ben je 40 euro meer kwijt als je betrapt wordt. Je krijgt een boete van 420 euro op de deurmat. Dat is een opvallende verhoging omdat het OM vorig jaar nog zei deze boete te willen verlagen. In plaats van een verlaging van 30 procent, stijgt de boete met meer dan 10 procent.

Zonder vergunning op een invalidenplaats parkeren kostte 440 euro en heeft nu een prijskaartje van 490 euro. Deze boete stijgt in prijs het hardst. Alle prijzen van de verkeersboetes zijn exclusief administratiekosten. Deze bedragen 9 euro per boete.

Deze kleine overtreding stijgt procentueel het hardst in prijs

De verkeersboete die procentueel het hardst stijgt in prijs, is de boete voor door rood lopen. Hoewel dit in Nederland vaak gebeurt, kan de overtreding wel veel gevaar opleveren. De boete bedraagt nu 90 euro en was 80 euro. De prijs stijgt met 12,5 procent.