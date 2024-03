Deel dit: Share App Mail Tweet

Wanhoopsactie: Fisker Ocean nu voor extreem lage prijs aangeboden

De geschiedenis herhaalt zich. Wederom lijkt de droom van Henrik Fisker – het hebben van een succesvol automerk – in duigen te vallen. Er gaan al langer berichten dat het EV-merk in zwaar weer verkeert en dat wordt nu bevestigd door extreme kortingen op de Fisker Ocean.

Eerder deze maand kwam het bericht naar buiten dat Fisker de productie tijdelijk stillegt. Het bedrijf is naarstig opzoek naar een kapitaalinjectie en zat om tafel met een grote speler in autoland. In de wandelgangen werd gefluisterd dat het om Nissan ging. Om wie het precies ging, doet er niet toe, want de desbetreffende partij schijnt inmiddels te zijn afgehaakt.

Extreme korting op de Fisker Ocean

Als wanhoopsactie strooit het EV-merk nu in de Verenigde Staten met enorme kortingen op de Fisker Ocean van het 2023-modeljaar. De instapper daalt van 39.000 dollar (omgerekend zo’n 36.000 euro) naar 25.000 dollar. Dat komt neer op 23.100 euro. Dat is nog goedkoper dan de Citroën ë-C3.

Ook andere uitvoeringen dalen flink in prijs. Het topmodel stond eerder voor 61.500 dollar (56.800 euro) in de showroom, maar mag nu al voor 37.500 dollar (34.600 euro) de deur uit. Bovendien zijn volgens het merk sommige Fisker Ocean-modellen ook nog eens beladen met veel dure opties.

Is deze spotgoedkope EV koopwaardig?

Of de Nederlandse markt ook een dergelijke kortingsactie staat te wachten, is nog niet bekend. De vraag is echter of je een auto moet willen kopen van een fabrikant die al stuiptrekkingen vertoont. Gaat het merk koppie onder, dan kan het lastig worden updates of reserveonderdelen te verkrijgen.

Je neemt dan ook een behoorlijk risico door de inmiddels spotgoedkope Fisker Ocean te kopen. Tegelijkertijd bestaat de uitspraak ‘high risk, high reward’ niet voor niks. Waag je de gok en weet Fisker deze zware periode wel te doorstaan, dan heb je (als Amerikaan) veel EV gekocht voor je geld.