Deze Duitse gezins-occasion biedt veel ruimte voor een prikkie

Niks hoog zitten in zo’n SUV! Je wilt gewoon een fijn rijdende, lage auto. In je gezinsauto heb je wel vaak behoefte aan ruimte. Daarom valt je keuze gewoon op een middenklasse stationwagen. Je doet niet aan ‘vreemde merken’, je wilt gewoon, vertrouwd, Europees. Deze occasion is een goede optie.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime stationwagen voor maximaal 10.000 euro. Vind je de Ford Focus niets? Wacht dan op de occasions die we donderdag en zaterdag uitlichten.

Opel Astra Sports Tourer (2016 – 2021)

Deze generatie Astra was bij zijn komst heel modern en kan ook nu nog prima met zijn tijd mee. Gewoon een goed ontwerp! Deze Opel voldoet ook aan alle eisen die je maar kunt stellen aan een middenklasse-stationcar. Hij rijdt lekker moeiteloos, maar met de wat doodse besturing zeker niet sportief. Dat hoeft ook niet! De normale voorstoelen zitten al prima, een fijne optie zijn de AGR-stoelen, dat zit fantastisch. Het interieur is lekker ruim, de bagageruimte is met minimaal 540 liter de ruimste van dit drietal.

Een 1,4 rijdt zo maar 1 op 15. Tussen de vele occasions vinden we een spierwitte (2017, 68.000 km) van eerste eigenaar bij een autobedrijf in Emmen, voor 9.990. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

Elektronica speelt deze Astra-generatie parten. Dat kan komen door vocht (lekkage!) in de accubak, maar er zijn ook andere euvels. Een losse stekker op de brandstofdrukregelaar legt de auto stil, maar vastdrukken is alles wat er moet gebeuren. Softwareproblemen zijn ook bekend, zoals een dashboard dat blijft werken, terwijl de auto al op slot staat. Om de motor te starten moet de koppeling worden ingedrukt. De schakelaar die dit activeert gaat wel eens stuk, waardoor de motor niet kàn starten. Lees in de koopwijzer alles over de betrouwbaarheid van deze generatie Opel Astra.