Fiat Panda 100HP vs. Suzuki Swift Sport: hot hatch voor 5.000 euro

“Een lauwe hatch”, grapt collega Remco Slump als we op de redactie ons reportageplan over betaalbare hot hatchbacks bespreken. Buitensporig veel vermogen leveren de Fiat Panda 100HP en Suzuki Swift Sport inderdaad niet. Maar pk’s vertellen slechts een deel van het verhaal, zo blijkt als we de compacte scheurijzers op de Posbank aan de tand voelen.