Kritiek op Carwow-presentator Mat Watson: “Alle respect verloren”

Veel autoliefhebbers zijn bekend met het Britse Carwow dat faam boekte met zijn dragracevideo’s. Mat Watson is het gezicht van het populaire platform, maar hij krijgt nu een dosis kritiek over zich heen na een ietwat brutale parkeeractie.

De baan van Watson heeft hem geen windeieren gelegd. Zo kocht hij recent een hagelnieuwe Porsche 911 GT3 RS. Een prijzig pareltje die hij natuurlijk niet wil beschadigen. Om die reden neemt hij af en toe twee parkeervakken in beslag, zodat niemand te dicht naast hem kan parkeren.

10.000 reacties op asociale parkeeractie

Die actie levert de Carwow-presentator nu aardig wat kritiek op. De parkeergewoontes van Mat Watson zijn niet per ongeluk aan het licht gekomen. Hij plaatste er zelf een video van op Instagram en vroeg zijn 1,2 miljoen volgers: “Ben ik slecht of zou jij dit ook doen?”



Waarschijnlijk kreeg die oproep niet het antwoord waar Mat Watson op hoopte. Waar zijn andere posts tientallen, soms honderden reacties hebben, telt deze video meer dan 10.000 reacties en die liegen er niet om. “Nee, dit is onacceptabel. Het maakt niet uit welke auto je hebt. Jij kocht hem, dus jij neemt het risico”, luidt een opmerking met ruim 5.000 likes. “Schaamteloos gedrag”, zegt een ander.

Bijval voor Carwow-presentator Mat Watson

“Dus omdat anderen minder betaald hebben voor hun auto’s, kunnen zij de schade wel lijden en omdat jij een dure auto hebt gekocht, geldt dat voor jou niet?”, klinkt het. Nog een populaire reactie luidt: “Je bent zojuist het respect van 99 procent van je volgers verloren.”

Dat lijkt wat overdreven voor enkel een asociale parkeeractie. Bovendien zijn er ook mensen die Mat Watson bijvallen. “Ik zou hetzelfde doen, sorry”, schrijft iemand onder de video. En: “Met een GT3 RS mag dit.” Een ander grapt: “Ik parkeer mijn M4 over twee parkeervakken. Had ik een GT3 RS, dan stond ik over drie vakken verspreid.”

De oplossing

Geoorloofd of niet, het zal de kans op beschadigingen – bijvoorbeeld door opzettelijke sleutelkrassen – alleen maar vergroten, zo merkt een aantal volgers van Mat Watson op. Daarom zijn de meesten het erover eens: “Parkeer je auto gewoon een eindje verderop en loop het laatste stukje.” Ook Sjoerds van Bilsen kent nog een slimme oplossing tegen parkeerschade.