Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Honda CR-V

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwste Honda CR-V.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met bijvoorbeeld airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

Honda CR-V

De stekkerloze Honda CR-V hybride is er vanaf 56.730 euro als voorwielaandrijver in één uitrustingsniveau, voor de AWD is er keuze uit twee. Maar hier rijden we met de plug-in hybride, die uitsluitend bestaat als ‘Advance Tech’ voor 63.905 euro.

Honda WLTP-verbruik gemiddeld (l/100 km) 0,8 Gemeten verbruik (l/100 km) 6,0 Elektrische actieradius WLTP (km) 82 Actieradius gemeten (km) 775 + 58 Milieulabel A CO2-emissie (g/km) 18 Laadtijd 0-100% (min.) 150

Normaliter neemt de 184 pk sterke elektromotor van de Honda CR-V de bulk van het aandrijfwerk op zich, waarbij de 148 pk sterke tweeliter benzinemotor op de achtergrond als range-extender fungeert. Maar als dat efficiënter is, kan de 2.0 ook rechtstreeks aan de voorwielen worden gekoppeld.

Met een voorzichtige rechtervoet en het mijden van de snelweg was op de frisse, maar niet bijzonder koude winterdagen, was al na 58 kilometer de accu van de Honda CR-V leeg. Daarna haalde de Honda een verbruik van 1 op 16,7.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op, het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

