Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze heerlijke Italiaan is nu een betaalbare occasion

Je hebt niks met al die moderne dingen. Je wilt gewoon vier deuren en een kofferbak, achterwielaandrijving en een serieuze benzinemotor, die, wanneer je de ruimte krijgt, ook lekker wil doortrekken. Ouderwets? Nou en? Je geniet wel van zo’n occasion, steeds weer!

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor 25.000 euro. Vind je deze Alfa Romeo Giulia niets? Bekijk dan de occasions van aanstaande donderdag en zaterdag.

Alfa Romeo Giulia (2016 – 2023)

De Giulia is vanuit de traditie van het merk ‘een echte Alfa’. Uiterlijk is een kwestie van smaak, maar onderscheidend is hij zeker. Hij rijdt zoals je van een Alfa verwacht: puike wegligging, lekker nauwkeurige besturing, stevige, maar beslist niet tè harde vering en met de zesbak schakel je gewoon voor je plezier. De occasion klinkt ook nog eens mooi (maar niet zo goed als de GTAm).

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

(Afbeelding: Alfa Romeo) (Afbeelding: Alfa Romeo)

Op de middenconsole zit een handige draai-/drukknop voor allerhande functies. De voorstoelen zitten heerlijk, achterin is het wat krap voor volwassenen, maar ach… je koopt ‘m voor jezelf! Een mooie Giulia is best te vinden, zoals de donkerblauwe 2.0 T Super (147 kW, 2017, 118.000 km) voor 24.950 euro bij een autobedrijf in Bedum.

Hier moet je op letten bij de occasion

Na een koude start is het niet verstandig allerhande elektrische functies tegelijk te gebruiken, dat kan de dynamo niet bolwerken en daardoor ontstaan storingen. Een aantal elektronische storingen dat tegelijk optreedt, is te herleiden tot een bepaalde zekering en die is ‘geklapt’ omdat de kabelboom is doorgesleten achter de middenconsole. Feitelijk een kleinigheidje bij deze occasion!

Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws en leuke occasions. Abonneer je dan op de gratis Autovisie-nieuwsbrief.

Onjuiste motorolie of een te laag oliepeil leidt tot (veel) minder vermogen. Dat is geen pech, alleen onachtzaamheid van de bestuurder/eigenaar.