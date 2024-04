Deel dit: Share App Mail Tweet

Pas op! Nederlandse politie houdt flitsmarathon binnenkort

Heb je een bovengemiddeld zware rechtervoet, dan moet je goed opletten de komende tijd, want de Nederlandse politie doet van 15 tot en met 21 april mee aan een Europese flitsmarathon.

De flitsmarathon is een terugkerend fenomeen en wordt gehouden op initiatief van Roadpol, de organisatie van Europese politiekorpsen. Nederland doet mee, maar België en Duitsland ook, dus daar kun je eveneens niet ongestraft doorrijden.

Politie flitst het meest op 19 april

Tijdens de Speedweek, zoals Roadpol de flitsmarathon noemt, wordt niet alleen overdag, maar ook ’s avonds en ’s nachts veel intensiever gecontroleerd op snelheid. Het meest geflitst wordt er op vrijdag 19 april, dus dan moet je helemaal opletten. Na zondag 21 april is de Speedweek afgelopen.

Verkeersboetes omhoog gegaan

De verkeersboetes in Nederland zijn per 1 maart overigens een stuk duurder geworden, gemiddeld zo’n 10 procent. De verhoging heeft te maken met de jaarlijkse inflatiecorrectie. Begin vorig jaar kwam er ook al 10 procent bij.

Rij je 10 km/h te hard, dan kost dat je op de snelweg nu 79 euro. Binnen de bebouwde kom krijg je er zelfs een prent van 90 euro voor. Een overtreding van 15 km/h te hard komt je op tussen de 150 en 169 euro te staan, afhankelijk van waar je rijdt.

Dat is overigens een schijntje vergeleken met de boete die je krijgt als je een telefoon vast hebt tijdens het rijden: 420 euro. Rechts inhalen kost 300 euro, net als het negeren van een rood stoplicht. Voor onnodig links rijden ben je 270 euro kwijt en voor het niet dragen van een gordel 180 euro.

Wettelijke administratiekosten

Bovenop alle verkeersboetes komen nog administratiekosten. Die bedragen altijd 9 euro per uitgeschreven bon. Een boete kun je aanvechten, de administratiekosten niet. De hoogte van die kosten is vastgelegd in de wet.