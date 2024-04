Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini voor de gewone man is ultiem padel racket

Lamborghini is de samenwerking aangegaan met Babolat, een merk dat zich bezighoudt met de productie van rackets. Samen komen ze binnenkort met een padel racket.

Het Franse bedrijf Babolat is een gerenommeerd merk in de wereld van de racket-sporten. Er zijn tal van sporters op topniveau die met rackets van de fabrikant spelen.

Padel racket van Lamborghini

Het is voor het eerst dat Automobili Lamborghini en Babolat samenwerken. Het padel racket draagt de naam BL001 en wordt in zeer beperkte oplage van 50 stuks gemaakt. Het prijskaartje is nog onbekend.

Het padel racket wordt in vijf kleuren geleverd: oranje, groen, geel, paars en zwart. De composietmaterialen als carbon fibre die voor de BL001 gebruikt worden, vind je ook terug in Lamborghini’s. Ook het design van het padel racket is gebaseerd op dat van het auto’s. Dit komt met name door de lijnen op het blad en natuurlijk door het logo. Het merkwapen is overigens net vernieuwd.

De BL001 wordt volledig met de hand vervaardigd. Het heeft zes maanden geduurd om het Lamborghini-padel racket te ontwikkelen.

Ook versies voor de gewone man

Overigens smaakt de samenwerking tussen Lamborghini en Babolat naar meer. De bedrijven hebben al aangekondigd dat er twee volgende edities komen genaamd de BL002 en de BL003. Deze padel rackets zullen voor een groter publiek beschikbaar worden dan de eerste.

Tegen 2025 zullen de twee padel rackets voor het grote publiek geproduceerd worden in het Spaanse Barcelona. Ook van deze is nog geen prijs bekend, al zullen ze niet goedkoop worden. Een goed padel racket van Babolat kan tot wel 400 euro kosten, voor minder geld kan je echter ook al een exemplaar kopen waarmee je prima je tegenstander te snel af kan zijn.