Deze betaalbare occasion met hoge instap is perfect voor pensionado’s

Als pensionado ben je gelukkig nog fit en actief. Je trekt er graag op uit, maar in je volgende auto wil je wel een hogere instap. Ruimte doet er niet toe, want je bent toch altijd met z’n tweeën. Een automaat is wel een vereiste. Welke ‘SUV-achtige’ occasion gaat het worden?

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een occasion voor 15.000 euro. Vind je de Opel Mokka niets? Bekijk dan de concurrerende occasions van aanstaande donderdag en zaterdag.

Opel Mokka (2012 – 2016)

De hoge zit is fijn, maar het is heel persoonlijk welk type stoelen de voorkeur geniet. De ‘AGR’-kuipstoelen zitten voortreffelijk, maar zijn bij in- en uitstappen niet altijd handig, vooral niet als je een wat fors postuur hebt. De raamstijlen en zo zijn vrij dicht, dat stoort het uitzicht enigszins, de achteruitrijcamara is zeer aan te bevelen.

Het dashboard is vooral in het midden heel ‘druk’, dat vraagt even om ‘studie’. De Mokka rijdt comfortabel, de besturing voelt wat doods aan, ach, het is geen sportwagen. De 1,4 liter motor is net sterk genoeg en rijdt ongeveer 1 op 13. Bij een autobedrijf in Liempde staat bijvoorbeeld een donkergrijze (2013, 92.000 km) in de top-uitvoering ‘Cosmo’ voor 14.950 euro.

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de Mokka komen enkele elektronische euveltjes voor. De elektrische stuurbekrachtiging kan uitvallen, maar dat is te ‘resetten’. Vreemd is een waterlekkage die terechtkomt in de ABS-regelaar. Uit veiligheidsoverwegingen wil de Mokka dan niet starten.

Dit is wel een klusje, inclusief die lekkage. Na een telefoongesprek komt het display soms niet terug in het eerdere programma, navigatie, bijvoorbeeld. Dat is op te lossen door de boel uit- en weer in te schakelen. Een automaat die niet uit de ‘P’ wil, kan verband houden met een kapotte remlichtschakelaar.