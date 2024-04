Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Tesla’s kunnen wel zelf rijden, en ze komen sneller dan je denkt

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Tesla waarschijnlijk een streep zet door de goedkope Model 2, al was Elon Musk het niet eens met dat rapport van Reuters. Nu bevestigt de CEO van Tesla in ieder geval een deel van het rapport, Tesla komt met robotaxi’s die echt zelf kunnen rijden.

Volgens de bronnen die met Reuters spraken is de Model 2 geschrapt en wordt op die basis nu een robotaxi ontwikkeld. Of dit klopt, is nog niet bevestigd door Tesla. Echter, het feit dat er een robotaxi komt van het merk, is zeker.

Tesla’s die wel echt zelf kunnen rijden

Elon Musk laat in een kort bericht op X weten: “Tesla Robotaxi unveil on 8/8”. In augustus kunnen we dus een auto van het merk verwachten die wel echt zelf kan rijden. Hoewel de CEO al eerder beweerde dat de huidige auto’s ooit volledig autonoom kunnen rijden, is dat niet het geval (en dit lijkt ook niet te gaan gebeuren met de hardware die in de modellen aan boord is).

Eerder sprak Elon Musk al over een systeem waarbij je jouw auto kan verhuren en je kan inloggen via je telefoon. Zo kan je de maandelijkse kosten drukken of zelfs geld verdienen aan het hebben van een Tesla. Dit systeem lijkt erg op wat we kennen van Lynk & Co. met de 01, al kan die plug-in hybride niet zelf rijden. Of de robotaxi’s van Tesla uiteindelijk volgens eenzelfde abonnementssysteem gaan werken, is nog maar de vraag.



Tesla Robotaxi unveil on 8/8 — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

