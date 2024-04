Deel dit: Share App Mail Tweet

Schrapt Elon Musk de goedkope Model 2? Dit is het plan van Tesla

Er gaan al tijden geruchten rond over een goedkoper Tesla-model. Nu blijkt uit een rapport dat de betaalbare EV toch niet in productie gaat. Althans, dat is wat persbureau Reuters meldt. Tesla-CEO Elon Musk zegt op Twitter: “Reuters liegt (opnieuw).”

De Tesla Model 2 moet een auto worden die kan wedijveren met de Volkswagen ID.2, Renault 5 (en Twingo) en ook Chinese concurrenten in de vorm van bijvoorbeeld de BYD Seagull.

Elon Musk zet streep door Tesla Model 2

De prijs van de goedkoopste Tesla, die naar verwachting de naam Model 2 krijgt, zou in Amerika 25.000 dollar zijn. Ter vergelijk: de Model 3 kost in Amerika nu 39.000 dollar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Reuters is lying (again) — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2024

Twee bronnen, die bij een Tesla-bijeenkomst zouden zijn geweest, geven aan dat besproken is dat de Model 2 wordt geschrapt. Deze bijeenkomst vond eind februari plaats. Het platform van de elektrische auto wordt volgens de bronnen gebruikt om zelfrijdende taxi’s op te bouwen. Een consumentenversie van het model komt er niet.

Ook een derde bron geeft aan dat de Model 2 voor consumenten wordt geannuleerd en dat er plannen zijn voor robotaxi’s. Hij of zij voegt eraan toe dat het om veel lagere volumes gaat dan in eerste instantie het plan was met de goedkope Tesla.

Reden stoppen productie goedkope Model 2

Een belangrijke reden voor het stoppen met de ontwikkeling van de goedkope Model 2 zou de Chinese concurrentie zijn. Elon Musk liet eerder al weten dat de prijs-kwaliteitverhouding lastig te evenaren is als westers merk.

Elon Musk zegt niet dat er geen goedkope Tesla komt

Of Tesla echt de plannen van de Model 2 schrapt en robotaxi’s op het platform gaat bouwen, is nog de vraag. Volgens Elon Musk is het rapport dus onzin. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws rondom deze goedkope Tesla? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.